    गोपालगंज का रहने वाला 25 हजार का इनामी गैंगस्टर गिरफ्तार, गो तस्करी के मामले में दर्ज है मुकदमा

    By Ajay K Shukla Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Sat, 15 Nov 2025 10:08 PM (IST)

    कुशीनगर पुलिस ने गोपालगंज के एक 25 हजार रुपये के इनामी गैंगस्टर को गिरफ्तार किया है। उस पर कई गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं और पुलिस को उसकी लंबे समय से तलाश थी। यह गिरफ्तारी अपराध नियंत्रण के प्रयासों के तहत की गई है, और पुलिस उससे पूछताछ कर रही है।

    गोपालगंज का रहने वाला 25 हजार का इनामी गैंगस्टर गिरफ्तार।

    जागरण संवाददाता, हाटा। कोतवाली के वांछित कुख्यात गो तस्कर व गैंग्सटर को पुलिस ने फोरलेन किनारे ढाढ़ा कस्बे से शनिवार को गिरफ्तार कर लिया। उसकी पहचान बिहार राज्य के गोपालगंज जिले के गोपालपुर थाने के कस्बा गोपालपुर के पिंटू यादव के रूप में हुई।

    पुलिस टीम उसे न्यायालय ले गई, वहां से उसे जेल भेज दिया गया। दबोचे गए गैंगस्टरपर जनपद पुलिस की ओर से 25 हजार रुपये का इनाम घोषित है। वह एक वर्ष से अधिक समय से फरार चल रहा था।

    प्रभारी निरीक्षक रामसहाय चौहान टीम संग गश्त पर थे। तभी सूचना मिली कि कोतवाली का वांछित, कुख्यात गो तस्कर क्षेत्र के ढाढ़ा कस्बे में एक ढ़ाबा की दुकान पर मौजूद है। टीम ने वहां छापेमारी की। पुलिस को देख कर तस्कर वहां से तेजी से भागा। दौड़ा कर पुलिसकर्मियों ने उसे दबोच लिया।

    उसकी पहचान फरार चल रहे वांछित व बिहार राज्य निवासी के रूप में हुई। प्रभारी निरीक्षक ने बताया कि गिरफ्तार किए गए गो तस्कर के विरुद्ध गोपालगंज व हाटा कोतवाली में गो तस्करी सहित गंभीर प्रकृति की धाराओं में मुकदमा पंजीकृत है।

    उसके विरुद्ध गैंग्सटर की कार्रवाई की गई है। अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। टीम में दारोगा दिव्यांशु पांडेय, कांस्टेबल शिवा सिंह, अंकुर सिंह, ज्ञान प्रकाश सूर्यवंशी शामिल रहे।