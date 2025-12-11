बिहार के गोपालगंज का रहने वाला 25 हजार का इनामी गैंग्स्टर गिरफ्तार, एक साल से चल रहा था फरार

जागरण संवाददाता, कसया। एक वर्ष से फरार चल रहे गैंग्स्टर को पुलिस ने दबोच लिया। पूछताछ कर पुलिस उसे न्यायालय ले गई, वहां से उसे जेल भेज दिया गया। पकड़े गए गैंग्स्टर की पहचान बिहार के गोपालगंज जिले के गोपालपुर थाने के दुबौली गांव के तकिया टोला के शाह आलम के रूप में हुई। जनपद पुलिस की ओर से उस पर 25 हजार रुपये का इनाम घोषित है।

थाने की टीम गश्त पर थी। सूचना मिली थाने का वांछित व फरार चल रहा गैंग्स्टर गोपालगढ़ तिराहे पर मौजूद है। टीम ने वहां पहुंच छानबीन शुरू कर दी। इस बीच ढाबे में बैठा युवक तेजी से भागा। दौड़ाकर पुलिसकर्मियों ने उसे पकड़ लिया।पूछताछ में उसकी पहचान बिहार के गोपालगंज जिले के निवासी के रूप में हुई।