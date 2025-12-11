बिहार के गोपालगंज का रहने वाला 25 हजार का इनामी गैंग्स्टर गिरफ्तार, एक साल से चल रहा था फरार
उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में बिहार के गोपालगंज का रहने वाला 25 हजार का इनामी गैंगस्टर गिरफ्तार किया गया। यह अपराधी पिछले एक साल से फरार चल रहा था। पुलि ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, कसया। एक वर्ष से फरार चल रहे गैंग्स्टर को पुलिस ने दबोच लिया। पूछताछ कर पुलिस उसे न्यायालय ले गई, वहां से उसे जेल भेज दिया गया। पकड़े गए गैंग्स्टर की पहचान बिहार के गोपालगंज जिले के गोपालपुर थाने के दुबौली गांव के तकिया टोला के शाह आलम के रूप में हुई। जनपद पुलिस की ओर से उस पर 25 हजार रुपये का इनाम घोषित है।
थाने की टीम गश्त पर थी। सूचना मिली थाने का वांछित व फरार चल रहा गैंग्स्टर गोपालगढ़ तिराहे पर मौजूद है। टीम ने वहां पहुंच छानबीन शुरू कर दी। इस बीच ढाबे में बैठा युवक तेजी से भागा। दौड़ाकर पुलिसकर्मियों ने उसे पकड़ लिया।पूछताछ में उसकी पहचान बिहार के गोपालगंज जिले के निवासी के रूप में हुई।
उसके विरुद्ध कसया व तरयासुजान थाने में गो तस्करी के पांच मुकदमे पंजीकृत हैं। कसया पुलिस द्वारा उसके विरुद्ध गैंग्स्टर एक्ट की कार्रवाई की गई है। थानाध्यक्ष अभिनव मिश्र ने बताया कि उसकी तलाश में कई बार छापेमारी की गई लेकिन वह पकड़ में नहीं आ सका।टीम में एसएसआइ रूद्रप्रकाश सिंह, दाराेगा गौरव श्रीवास्तव, कां.अमित यादव, कर्मवीर यादव, उमाशंकर यादव शामिल रहे।
