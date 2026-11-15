फुर्सतपुर दंगल मेले में पहलवानों का जोरदार प्रदर्शन, घनघोर घटा और रिजवान गनी के बीच चला रोमांचक मुकाबला

जागरण संवाददाता, कुशीनगर। गोवर्धन पूजा के अवसर पर टेकुआटार के फुर्सतपुर में शुक्रवार को दंगल मेले का आयोजन हुआ। इसमें अंतरराज्यीय पहलवानों का दांव-पेच देख दर्शक रोमांचित हो उठे। कश्मीर के पहलवान रिजवान गनी और हमीरपुर बांदा के पहलवान घनघोर घटा के बीच रोमांचक मुकाबला हुआ। इसमें रिजवान ने घटा को चित किया।

इसी तरह हरियाणा के पहलवान छोटा चीता और रामबर के पहलवना सुरेंद्र के बीच मुकाबले में चीता ने बाजी मारी। सिसवा बाजार में अभिषेक, करियर शरीक के तैयफ, गोरखपुर के राजन और कानपुर के मनोज, दिल्ली के राहुल, रवि, बनारस की महिला पहलवान खुशी और देवरिया की नेहा के बीच मुकाबले काफी रोमांचक रहे।