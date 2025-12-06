Language
    '40 हजार दो नही तो फंस जाओगे', जालसाज ने क्राइम ब्रांच लखनऊ का SHO बताकर फोन पर युवक से मांगा पैसा

    By Dhaneswar Pandey Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Sat, 06 Dec 2025 06:12 PM (IST)

    एक युवक को साइबर जालसाज ने क्राइम ब्रांच लखनऊ का एसएचओ बताकर 40 हजार रुपये की मांग की। पैसे न देने पर झूठे मामले में फंसाने की धमकी दी। युवक ने तुरंत ...और पढ़ें

    जालसाज ने क्राइम ब्रांच लखनऊ का SHO बताकर फोन पर युवक से मांगा पैसा।

    संवाद सूत्र, समउर बाजार। तमकुहीराज क्षेत्र के एक गांव निवासी एक युवक के पास जालसाज ने अपने को क्राइम ब्रांच लखनऊ का एसएचओ बताकर रुपये की मांग करने लगा। जालसाज के द्वारा अनर्गल आरोप लगाकर रुपये मांगने से हैरान युवक ने अपने पिता को इसकी जानकारी दिया तो पिता ने 1930 पर साइबर सेल में शिकायत दर्ज कराई।

    शनिवार दोपहर तमकुहीराज क्षेत्र के परसौनी खुर्द गांव के अजमल के पास एक जालसाज अपने को क्राइम ब्रांच लखनऊ शाखा का एसएचओ मंगल पांडेय बताकर युवक से मोबाइल पर किसी युवती से अश्लील बात करने का आरोप लगाकर मामले को रफा दफा कराने के नाम पर 40 हजार रुपये की मांग किया।

    कथित पुलिस अधिकारी द्वारा गंभीर आरोप लगाकर रुपये की मांग करने से घबराया युवक के पास जालसाज को देने के लिए रुपये कम पड़ा तो अपने पिता को सारी बात बताकर और रुपये की जुगाड़ करने की बात कही।

    पिता ने कथित पुलिस अफसर से अपने लड़के की गलती जानने को फोन किया तो वह जालसाज पिता को हड़काते हुए तत्काल रुपये भेजने को कहा। तत्काल रुपये की मांग पर पिता को शक हुआ। उसने इसकी शिकायत टोल फ्री नंबर 1930 पर करके पूरी घटना बताई।

    पिता की जागरूकता से अजमल का परिवार ठगी होते होते बच गया। इस सम्बंध में साइबर थाने के इंस्पेक्टर मनोज कुमार पंत ने बताया कि ऐसी शिकायत युवक के पिता द्वारा मुझे प्राप्त हुई है। जलसाज के नम्बर को ट्रेस किया जा रहा है।