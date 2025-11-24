यूपी में लाभार्थियों को मिलेगा फोर्टिफाइड चावल, 22 आंगनबाड़ी केंद्रों को तीन माह का स्टॉक किया गया आवंटित

संवाद सूत्र, छितौनी। नगर पंचायत छितौनी परिक्षेत्र के 22 आंगनबाड़ी केंद्रों के 1200 से अधिक लाभार्थियों को जुलाई, अगस्त और सितंबर का फोर्टिफाइड चावल शीघ्र उपलब्ध कराया जाएगा। बाल विकास परियोजना विभाग खड्डा की ओर से जारी निर्देश के अनुसार 51.75 क्विंटल चावल चार सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानों को उपलब्ध करा दिया गया है।

शासन की ओर से अनुपूरक पुष्टाहार योजना के तहत छह माह से छह वर्ष तक के बच्चों, गर्भवती एवं धात्री महिलाओं व अति कुपोषित बच्चों को आंगनबाड़ी केद्रों के माध्यम से प्रतिमाह खाद्यान्न उपलब्ध कराया है। इसमें छह माह से तीन वर्ष के बच्चों को एक-एक किग्रा गेहूं की दलिया व फोर्टिफाइड चावल, चना दाल और 455 एमएल सरसो का तेल दिया जाता है।

वहीं तीन से छह वर्ष तक के बच्चों को आधा-आधा किग्रा गेहूं की दलिया व चावल, चना दाल उपलब्ध कराया जाना है। गर्भवती और धात्री महिलाओं को प्रति माह डेढ़ किग्रा गेहूं की दलिया, एक किग्रा फोर्टिफाइड चावल, एक किग्रा चना और 455 एमएल तेल मिलता है।

अति कुपोषित बच्चों के लिए डेढ़ किग्रा दलिया, डेढ़ किग्रा चावल, दो किग्रा चना और 455 एमएल तेल देने का प्रावधान है। छितौनी कस्बा के कोटेदार सुरसती देवी को 10.615 क्विंटल, बृजराज प्रसाद को 6.225 क्विंटल, रूदल प्रसाद को 5.18 क्विंटल और फिरोज अख्तर को 29.73 क्विंटल फोर्टिफाइड चावल का आवंटन किया गया है।