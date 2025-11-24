Language
    यूपी में लाभार्थियों को मिलेगा फोर्टिफाइड चावल, 22 आंगनबाड़ी केंद्रों को तीन माह का स्टॉक किया गया आवंटित

    By Muna Singh Edited By: Aysha Sheikh
    Updated: Mon, 24 Nov 2025 04:43 PM (IST)

    छितौनी नगर पंचायत के 22 आंगनबाड़ी केंद्रों के 1200 से अधिक लाभार्थियों को जुलाई से सितंबर तक का फोर्टिफाइड चावल जल्द ही मिलेगा। बाल विकास परियोजना विभाग ने 51.75 क्विंटल चावल सरकारी दुकानों को आवंटित कर दिया है। यह वितरण सरकार की पुष्टाहार योजना के अंतर्गत होगा, जिसमें बच्चों, गर्भवती महिलाओं और कुपोषित बच्चों को लाभ मिलेगा। वितरण की तिथि जल्द घोषित की जाएगी।

    संवाद सूत्र, छितौनी। नगर पंचायत छितौनी परिक्षेत्र के 22 आंगनबाड़ी केंद्रों के 1200 से अधिक लाभार्थियों को जुलाई, अगस्त और सितंबर का फोर्टिफाइड चावल शीघ्र उपलब्ध कराया जाएगा। बाल विकास परियोजना विभाग खड्डा की ओर से जारी निर्देश के अनुसार 51.75 क्विंटल चावल चार सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानों को उपलब्ध करा दिया गया है।

    शासन की ओर से अनुपूरक पुष्टाहार योजना के तहत छह माह से छह वर्ष तक के बच्चों, गर्भवती एवं धात्री महिलाओं व अति कुपोषित बच्चों को आंगनबाड़ी केद्रों के माध्यम से प्रतिमाह खाद्यान्न उपलब्ध कराया है। इसमें छह माह से तीन वर्ष के बच्चों को एक-एक किग्रा गेहूं की दलिया व फोर्टिफाइड चावल, चना दाल और 455 एमएल सरसो का तेल दिया जाता है।

    वहीं तीन से छह वर्ष तक के बच्चों को आधा-आधा किग्रा गेहूं की दलिया व चावल, चना दाल उपलब्ध कराया जाना है। गर्भवती और धात्री महिलाओं को प्रति माह डेढ़ किग्रा गेहूं की दलिया, एक किग्रा फोर्टिफाइड चावल, एक किग्रा चना और 455 एमएल तेल मिलता है।

    अति कुपोषित बच्चों के लिए डेढ़ किग्रा दलिया, डेढ़ किग्रा चावल, दो किग्रा चना और 455 एमएल तेल देने का प्रावधान है। छितौनी कस्बा के कोटेदार सुरसती देवी को 10.615 क्विंटल, बृजराज प्रसाद को 6.225 क्विंटल, रूदल प्रसाद को 5.18 क्विंटल और फिरोज अख्तर को 29.73 क्विंटल फोर्टिफाइड चावल का आवंटन किया गया है।

    सीडीपीओ आशीष पटेल ने बताया कि छह माह से तीन वर्ष तक के बच्चों को तीन किग्रा, तीन से छह वर्ष तक के बच्चों को डेढ़ किग्रा, गर्भवती एवं धात्री महिलाओं को तीन किग्रा व अति कुपोषित बच्चों को 6.500 किग्रा चावल उपलब्ध कराया जाएगा। यह तीन माह का कोटा है, वितरण तिथि शीघ्र घोषित की जाएगी।