    जिला न्यायाधीश ने जेल का किया निरीक्षण, अधिकारियों को इन दो बातों पर विशेष ध्यान देने की बात कही

    By pradumn Shukla Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Mon, 29 Sep 2025 05:06 PM (IST)

    सत्र न्यायाधीश सुशील कुमार शशि और अन्य अधिकारियों ने देवरिया जिला जेल का निरीक्षण किया। बैरकों की जांच में कोई आपत्तिजनक वस्तु नहीं मिली। न्यायाधीश ने सफाई और सुरक्षा पर जोर दिया। उन्होंने भोजन और चिकित्सा व्यवस्था की जानकारी ली और गरीब बंदियों को वकील की सुविधा देने की बात कही। अधिकारियों ने जेल कर्मचारियों को सतर्क रहने के निर्देश दिए।

    जेल में संदिग्ध गतिविधियों की सूचना अधिकारियों दें : जिला जज।

    जागरण संवाददाता, पडरौना। सत्र न्यायाधीश सुशील कुमार शशि, डीएम महेंद्र सिंह तंवर, एसपी केशव कुमार और सीजेएम विजय कुमार वर्मा ने सोमवार को देवरिया में जिला जेल का निरीक्षण किया। बैरकों की गहन जांच कर बंदियों के सामान की भी छानबीन कराई।

    जांच में आपत्तिजनक वस्तु नहीं मिली। सत्र न्यायाधीश ने साफ-सफाई और सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ रखने के निर्देश दिए। कहा कि यदि जेल में कहीं कोई संदिग्ध गतिविधि दिखाई दे, तो इसकी सूचना तुरंत अधिकारियों को दें।

    निरीक्षण के दौरान, अधिकारियों ने सबसे पहले भोजनालय की व्यवस्था देखी। बंदियों को दिए जाने वाले भोजन की गुणवत्ता के बारे में जेल अधीक्षक से जानकारी ली। इसके परिसर में स्थित चिकित्सालय पहुंचे, जहां डाक्टरों से बंदियों के उपचार की स्थिति की चर्चा की।

    सत्र न्यायाधीश ने निर्देश दिया कि जिन बंदियों की तबीयत खराब है, उनका तुरंत उपचार किया जाए, गंभीर रूप से बीमार बंदियों को जिला चिकित्सालय या मेडिकल कालेज भेजा जाए। अधिकारियों ने बंदियों से मिलकर उनकी समस्याओं के बारे में जानकारी ली।

    सत्र न्यायाधीश ने कहा कि गरीब बंदियों की समय पर रिहाई सुनिश्चित करने के लिए उन्हें सरकारी खर्च पर वकील की सुविधा दी जाएगी। सभी बंदी जेल अधीक्षक के माध्यम से अपना प्रार्थना-पत्र भेज सकते हैं। अधिकारियों ने जेल कर्मचारियों को सतर्क रहने के निर्देश दिए।