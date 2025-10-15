यूपी के इस जिले में बढ़ रहा डेंगू का प्रकोप, 24 घंटे में सामने आए छह केस

जागरण संवाददाता, पडरौना। जलजनित रोगों से बचाव के लिए चलाए जा रहे विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान के प्रति जागरूकता के बावजूद डेंगू के रोगियों की संख्या लगातार बढ़ रही है। बीते 24 घंटे में जिला संयुक्त चिकित्सालय से संबद्ध राजकीय मेडिकल कालेज के आठ बेड के वार्ड में डेंगू के छह रोगी भर्ती किए गए हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

इनमें बलकुड़िया की आसमा खातून, रामकोला की बादामी देवी, कप्तानगंज के रामकिशुन, सुकरौली की नीतू देवी व बिहार के पश्चिमी चंपारण के धनहां के सेमरहिया की लवली व रोमा शामिल हैं। बीते सितंबर में 68 रोगी डेंगू के मिले, इनमें से तीन रेफर किए गए थे, दो बिना बताए अस्पताल से चले गए थे।

अक्टूबर में अब तक 22 रोगी मिले हैं, इनमें बीते हफ्ते निर्मला देवी, विमला देवी, सत्येंद्र शर्मा समेत पांच लोगों को गंभीर हालत में गोरखपुर मेडिकल कालेज भेज दिया गया था। विभाग के अनुसार पिछले वर्ष सितंबर में यह संख्या 45 रही, तो अक्टूबर में 13 केस डेंगू के सामने आए थे। इसी के साथ कालेज प्रबंधन ने दो अतिरिक्त चिकित्सकों व छह स्टाफ नर्स की तैनाती की है।

एक साथ रोगियों की संख्या बढ़ने से सीएमओ ने 15 सीएचसी के प्रभारी चिकित्साधिकारियों को सतर्क करते हुए उपचार की व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित किया है। साथ ही चार-चार बेड के आरक्षित वार्ड में रोगियों को भर्ती करने का निर्देश देते हुए एक चिकित्सक की अनिवार्य रूप से ड्यूटी लगाने को कहा है। चिकित्सक लोगों को बचाव के उपाय में घर के आसपास जलभराव न होने व मच्छरदानी के प्रयोग पर जोर दे रहे हैं।



रात में बुलाने पर भी नहीं आते चिकित्सक