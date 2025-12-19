Language
    कुशीनगर में दलाई लामा की बहन ने की बुद्ध पूजा, चीवर चढ़ाकर की विश्व शांति और मानव कल्याण के लिए की प्रार्थना

    By Ajay K Shukla Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Fri, 19 Dec 2025 10:47 PM (IST)

    कुशीनगर में दलाईलामा की बहन ने बुद्ध पूजा की और चीवर चढ़ाया। उन्होंने विश्व शांति और मानव कल्याण के लिए प्रार्थना की। यह पूजा कुशीनगर में आयोजित की गई, ...और पढ़ें

    महापरिनिर्वाण मंदिर में बुद्ध प्रतिमा पर चीवर चढ़ातीं बाएं से दूसरी दलाईलामा की बहन जेस्तुन पेमा।

    संवाद सूत्र, बुद्धनगरी। तिब्बतियों के आध्यात्मिक गुरु नोबल शांति पुरस्कार से सम्मानित दलाईलामा की छोटी बहन जेस्तुन पेमा अपने पति टेनपा ला के साथ शुक्रवार को श्रावस्ती से कुशीनगर पहुंचीं।

    उन्होंने महापरिनिर्वाण मंदिर में तथागत बुद्ध की प्रतिमा पर श्रद्धापूर्वक चीवर चढ़ाकर विश्व शांति व मानव कल्याण के लिए प्रार्थना किया।

    उन्होंने माथा कुंवर बुद्ध मंदिर और रामाभार स्तूप का भी दर्शन व पूजन-वंदन किया। कुशीनगर पहुंचने पर तिब्बती बुद्ध मंदिर के प्रभारी लामा कोंचोक टेंगक्योंग ने उनका स्वागत किया।

    तिब्बत से दलाईलामा के साथ भारत आईं 85 वर्षीय पेमा धर्मशाला में ही रहतीं हैं। उन्होंने तिब्बती बुद्ध मंदिर में भी पूजा किया। वह कुशीनगर से बोधगया के लिए रवाना हुईं।

