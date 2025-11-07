नौ को कुशीनगर पहुंचेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, भदंत ज्ञानेश्वर को देंगे श्रद्धांजलि

जागरण संवाददाता, कसया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नौ नवंबर को कुशीनगर आएंगे। म्यांमार बुद्ध विहार में कुशीनगर भिक्षु संघ के अध्यक्ष भदंत ज्ञानेश्वर को श्रद्धांजलि देने के बाद महात्मा बुद्ध कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के निर्माण की समीक्षा करेंगे। डीएम महेंद्र सिंह तंवर व एसपी केशव कुमार ने गुरुवार की शाम मौके का निरीक्षण कर तैयारियों का जायजा लिया।

बता दें कि कुशीनगर में 154 एकड़ क्षेत्रफल में 750 करोड़ की लागत से कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का निर्माण कार्य चल रहा है। डीएम ने म्यांमार बुद्ध विहार में निरीक्षण के बाद कृषि विश्वविद्यालय का निर्माण कर रही कार्यदायी संस्था वेंसा इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के अधिकारियों से जानकारी प्राप्त की।

अधिकारियों ने हेलीपैड बनाने को लेकर कृषि विश्वविद्यालय परिसर एवं पुरातत्व विभाग के पार्किंग स्थल का भी निरीक्षण किया। एसडीएम डा. संतराज सिंह बघेल ने बताया कि डीएम व एसपी ने मुख्यमंत्री के संभावित कार्यक्रम को लेकर कुशीनगर में म्यांमार बुद्ध विहार व कृषि विश्वविद्यालय स्थल का निरीक्षण किया है।