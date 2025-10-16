Kushinagar Crime: खड्डा में मेला देखने गईं तीन महिलाओं के गले से मंगलसूत्र छीना, पुलिस ने केस दर्ज कर शुरू की जांच

संवाद सूत्र, खड्डा। मेला देखने गई तीन महिलाओं के गले से मंगलसूत्र व सोने की चेन छिनैती की घटना के बाद पुलिस तीन आरोपित महिलाओं को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। तीनों घटनाएं खड्डा थाने के मठिया गांव में हुईं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

थाना के गांव एकडंगी की रहने वाली चानपति मंगलवार को मठिया मेला में आयी थीं। मेला में घूमने के दौरान उनका मंगलसूत्र पीछे से तीन महिलाओं ने उड़ा दिया। इसके कुछ देर बाद ही हनुमानगंज थाना के गांव बैरागीपट्टी की रहने वाली पूनम का भी मंगलसूत्र महिला चोरों ने उड़ा डाला।

बुधवार को खड्डा थाना के गांव नवल छपरा की रहने वाली जैबुननेशा की सोने की चेन को भी खींच लिया गया। तब रंगे हाथ एक महिला चेार को पकड़ पीड़िता शोर मचाई। इतने में महिला चोर ने चेन अपने साथ रही दूसरी महिला को दे दिया।