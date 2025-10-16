Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Kushinagar Crime: खड्डा में मेला देखने गईं तीन महिलाओं के गले से मंगलसूत्र छीना, पुलिस ने केस दर्ज कर शुरू की जांच

    By Ajay K Shukla Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Thu, 16 Oct 2025 04:35 AM (IST)

    खड्डा के मठिया गांव में मेला देखने गई तीन महिलाओं के गले से मंगलसूत्र और चेन छीनने की घटना हुई। पुलिस ने तीन संदिग्ध महिलाओं को हिरासत में लिया है और उनसे पूछताछ कर रही है। पीड़ित महिलाओं ने पुलिस को तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

    prefferd source google
    Hero Image

    खड्डा में मेले के दौरान महिलाओं से मंगलसूत्र और चेन की छीनाझपटी का मामला। सांकेतिक तस्वीर

    संवाद सूत्र, खड्डा। मेला देखने गई तीन महिलाओं के गले से मंगलसूत्र व सोने की चेन छिनैती की घटना के बाद पुलिस तीन आरोपित महिलाओं को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। तीनों घटनाएं खड्डा थाने के मठिया गांव में हुईं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    थाना के गांव एकडंगी की रहने वाली चानपति मंगलवार को मठिया मेला में आयी थीं। मेला में घूमने के दौरान उनका मंगलसूत्र पीछे से तीन महिलाओं ने उड़ा दिया। इसके कुछ देर बाद ही हनुमानगंज थाना के गांव बैरागीपट्टी की रहने वाली पूनम का भी मंगलसूत्र महिला चोरों ने उड़ा डाला।

    बुधवार को खड्डा थाना के गांव नवल छपरा की रहने वाली जैबुननेशा की सोने की चेन को भी खींच लिया गया। तब रंगे हाथ एक महिला चेार को पकड़ पीड़िता शोर मचाई। इतने में महिला चोर ने चेन अपने साथ रही दूसरी महिला को दे दिया।

    शोर सुनकर आसपास के लोगों ने आरोपित महिलाओं को पकड़ कर पुलिस को सुपुर्द कर दिया। तीनों पीड़ित महिलाओं ने पुलिस को तहरीर सौंप कार्रवाई की मांग की है। प्रभारी निरीक्षक गिरिजेश उपाध्याय ने बताया कि, आरोपित महिलाओं को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है।