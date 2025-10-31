Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    ट्रक की टक्कर से हवा में उछली कार, बाल-बाल बचे SBI के प्रबंधक सहित चार

    By Pradumn Shukla Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Fri, 31 Oct 2025 03:55 PM (IST)

    हाटा में एक तेज रफ्तार ट्रक ने कार को टक्कर मार दी, जिससे कार हवा में उछल गई। कार में एसबीआई के मुख्य प्रबंधक समेत चार लोग सवार थे, जो बाल-बाल बच गए। दुर्घटना फोरलेन पर पिपराइच तिराहे के पास हुई। पुलिस ने ट्रक की पहचान कर ली है और मामले की जांच कर रही है। तहरीर मिलने पर मुकदमा दर्ज किया जाएगा।

    prefferd source google
    Hero Image

    फोरलेन पर हाटा में हुई दुर्घटना से मच गई अफरा-तफरी!

    जागरण संवाददाता, हाटा। तेज रफ्तार ट्रक की टक्कर से कार हवा में उछल दूसरे लेन में चली गई। संयोग ठीक रहा कि कार सवार चार लोग बाल-बाल बच गए। गुरुवार को हुई दुर्घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई। दुर्घटना बाद फरार ट्रक की पहचान कर ली गई है। कार में एसबीआई के ऋण विभाग के मुख्य प्रबंधक समेत चार लोग सवार थे। तीन अन्य लोगों की पहचान नहीं हो पाई।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    गोरखपुर नगर निवासी जितेंद्र वर्मा भारतीय स्टेट बैंक के पडरौना शाखा में ऋण विभाग के मुख्य प्रबंधक हैं। रोज की तरह अपनी कार से वे पडरौना आ रहे थे। कार में एसबीआई शाखा कसया में तैनात तीन बैंककर्मी भी सवार थे। सुबह साढ़े नौ बजे कार हाटा में फोरलेन पर पिपराइच तिराहे के समीप पहुंची कि अचानक राजस्थान राज्य के नंबर लगे व पीछे से आ रहे ट्रक ने कार में टक्कर मार दी।

    टक्कर इतनी तेज थी कि कार कुछ समय तक हवा में उछलते हुए दूसरे लेन में जा गिरी। दुर्घटना बाद आसपास के लोग शोर मचाते हुए भाग कर आए। कार सवार लोगों को सुरक्षित देख सबने राहत की सांस ली। दुर्घटना में कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई थी।

    उधर दुर्घटना बाद ट्रक चालक बिहार की ओर फरार हो गया। प्रभारी निरीक्षक रामसहाय चौहान ने बताया कि सीसी कैमरे की मदद से ट्रक की पहचान कर ली गई है। मामले में तहरीर नहीं मिली है। तहरीर मिलने पर मुकदमा दर्ज कर लिया जाएगा।