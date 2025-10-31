ट्रक की टक्कर से हवा में उछली कार, बाल-बाल बचे SBI के प्रबंधक सहित चार

जागरण संवाददाता, हाटा। तेज रफ्तार ट्रक की टक्कर से कार हवा में उछल दूसरे लेन में चली गई। संयोग ठीक रहा कि कार सवार चार लोग बाल-बाल बच गए। गुरुवार को हुई दुर्घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई। दुर्घटना बाद फरार ट्रक की पहचान कर ली गई है। कार में एसबीआई के ऋण विभाग के मुख्य प्रबंधक समेत चार लोग सवार थे। तीन अन्य लोगों की पहचान नहीं हो पाई।

गोरखपुर नगर निवासी जितेंद्र वर्मा भारतीय स्टेट बैंक के पडरौना शाखा में ऋण विभाग के मुख्य प्रबंधक हैं। रोज की तरह अपनी कार से वे पडरौना आ रहे थे। कार में एसबीआई शाखा कसया में तैनात तीन बैंककर्मी भी सवार थे। सुबह साढ़े नौ बजे कार हाटा में फोरलेन पर पिपराइच तिराहे के समीप पहुंची कि अचानक राजस्थान राज्य के नंबर लगे व पीछे से आ रहे ट्रक ने कार में टक्कर मार दी।

टक्कर इतनी तेज थी कि कार कुछ समय तक हवा में उछलते हुए दूसरे लेन में जा गिरी। दुर्घटना बाद आसपास के लोग शोर मचाते हुए भाग कर आए। कार सवार लोगों को सुरक्षित देख सबने राहत की सांस ली। दुर्घटना में कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई थी।