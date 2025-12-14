पंकज चौधरी के प्रदेश अध्यक्ष बनने पर भाजपाइयों ने मनाया जश्न, कार्यकर्ता बोले- विधानसभा चुनाव 2027 में दिखेगा असर

जागरण संवाददाता, पडरौना। केंद्रीय वित्त राज्यमंत्री व महराजगंज के सांसद पंकज चौधरी उत्तर प्रदेश भाजपा के नए अध्यक्ष निर्वाचित हो गए हैं। प्रदेश मुख्यालय में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने अधिकारिक तौर पर उन्हें निर्विरोध प्रदेश अध्यक्ष निर्वाचित किए जाने की घोषणा की। रवींद्रनगर स्थित जिला कार्यालय में पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने निर्वाचन प्रक्रिया का सीधा प्रसारण देखा। गेट पर आतिशबाजी की और एक दूसरे को मिठाई खिलाकर प्रसन्नता जताई।

जिला मंत्री विवेकानंद शुक्ल ने कहा कि भाजपा विश्व की एकमात्र राजनीतिक पार्टी है, जिसमें बूथ अध्यक्ष से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष तक का चुनाव दल के संविधान के अनुसार लोकतांत्रिक प्रक्रिया से होता है। केंद्रीय राज्यमंत्री व सांसद पंकज चौधरी निर्विरोध प्रदेश अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं।

उनका लंबा राजनीतिक अनुभव, संगठनात्मक दक्षता एवं जनसेवा के प्रति समर्पण संगठन को और अधिक ऊर्जावान, अनुशासित एवं समृद्ध बनाएगा। जिला मीडिया प्रभारी विश्वरंजन आनंद ने कहा कि नए प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में संगठन और मजबूत होगा, कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा का संचार होगा।