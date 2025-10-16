Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पडरौना में भीषण बाइक टक्कर, एक की जान गई, तीन घायल

    By Ajay K Shukla Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Thu, 16 Oct 2025 04:29 AM (IST)

    भैरोगंज में एक सड़क दुर्घटना में एक राजगीर मिस्त्री की मौत हो गई और तीन लोग घायल हो गए। यह घटना पडरौना कोतवाली के पचफेड़ा गांव के पास हुई, जब दो बाइकें आपस में टकरा गईं। मृतक मनोज राजभर अपने साथियों के साथ काम से लौट रहा था। घायलों को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है, और पुलिस मामले की जांच कर रही है।

    prefferd source google
    Hero Image

    Padrauna Accident: पडरौना के भैरोगंज में बाइक की आमने-सामने जोरदार टक्कर, एक की मौत; तीन घायल

    संवाद सूत्र, भैरोगंज। काम कर अपने दो साथियों संग बाइक से घर लौट रहे राजगीर मिस्त्री की सामने से आ रही बाइक से टक्कर हो गई। पडरौना कोतवाली के पचफेड़ा गांव के समीप बुधवार की देर शाम सात बजे हुई मार्ग दुर्घटना में राजगीर मिस्त्री की मृत्यु हो गई। तीन गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने आवश्यक कार्रवाई पूरी की।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पडरौना कोतवाली के जरार निवासी 40 वर्षीय राजगीर मिस्त्री मनोज राजभर गांव के ही अपने साथियों छोटेलाल राजभर, राकेश राजभर के साथ बाइक से पडरौना से काम करके शाम को घर वापस लौट रहे थे। पडरौना-जटहा मार्ग पर पचफेडा गांव के समीप सामने से आ रही बाइक से आमने-सामने टक्कर हो गई।

    उपचार के लिए ले जाते समय रास्ते में मनोज की मृत्यु हो गई। छोटेलाल, राकेश को भी चोट आई हैं। दूसरी बाइक पर सवार विशुनपुरा थाना के लोहार पट्टी निवासी दीपक कुशवाहा गंभीर रूप से घायल हो गए। प्रभारी निरीक्षक कोतवाली पडरौना हर्षवर्धन सिंह ने बताया की अभी कोई तहरीर नहीं मिली है। मिलने पर विधिक कार्रवाई की जाएगी। घायलों को मेडिकल कालेज रविंद्र नगर धूस में भर्ती कराया गया है।