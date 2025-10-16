पडरौना में भीषण बाइक टक्कर, एक की जान गई, तीन घायल

संवाद सूत्र, भैरोगंज। काम कर अपने दो साथियों संग बाइक से घर लौट रहे राजगीर मिस्त्री की सामने से आ रही बाइक से टक्कर हो गई। पडरौना कोतवाली के पचफेड़ा गांव के समीप बुधवार की देर शाम सात बजे हुई मार्ग दुर्घटना में राजगीर मिस्त्री की मृत्यु हो गई। तीन गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने आवश्यक कार्रवाई पूरी की।

पडरौना कोतवाली के जरार निवासी 40 वर्षीय राजगीर मिस्त्री मनोज राजभर गांव के ही अपने साथियों छोटेलाल राजभर, राकेश राजभर के साथ बाइक से पडरौना से काम करके शाम को घर वापस लौट रहे थे। पडरौना-जटहा मार्ग पर पचफेडा गांव के समीप सामने से आ रही बाइक से आमने-सामने टक्कर हो गई।