बाइक की आमने-सामने टक्कर में दो की मौत, तेज रफ्तार बनी दुर्घटना का कारण, किसी ने नहीं पहना था हेलमेट

जागरण संवाददाता, कुशीनगर। तेज रफ्तार दो बाइक की आमने-सामने टक्कर में दोनों के चालकों की मृत्यु हो गई। दोनों ने हेलमेट नहीं पहना था। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार दुर्घटना का कारण तेज रफ्तार के चलते नियंत्रण खोना रहा। तेज टक्कर की आवाज सुनकर आसपास के लोग जुट गए। दुर्घटना के बाद कुछ देर के लिए सड़क पर जाम लग गया। दुर्घटना बौलिया चौराहे के समीप रविवार की देर रात हुई। कप्तानगंज थाना पुलिस ने आवश्यक कार्रवाई पूरी की।

कप्तानगंज थाना के गांव पचार निवासी 30 वर्षीय अरुण साहनी कप्तानगंज बाजार करने के गाद घर वापस जा रहे थे। अभी बौलिया चौराहे के समीप पहुंचे थे कि विपरीत दिशा से रिश्तेदारी में मांगलिक कार्यक्रम से वापस घर जा रहे महाराजगंज के घुघली थाना के लक्ष्मीपुर निवासी 28 वर्षीय ओमप्रकाश उपाध्याय की जोरदार टक्कर हो गई।