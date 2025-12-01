बाइक की आमने-सामने टक्कर में दो की मौत, तेज रफ्तार बनी दुर्घटना का कारण, किसी ने नहीं पहना था हेलमेट
एक हृदयविदारक घटना में, दो बाइकों की सीधी टक्कर में दो व्यक्तियों की दुखद मौत हो गई। दुर्घटना का प्राथमिक कारण तेज गति थी, और किसी भी सवार ने सुरक्षा के लिए हेलमेट नहीं पहना था। पुलिस घटना की गहन जांच कर रही है, और सुरक्षित ड्राइविंग आदतों के महत्व पर जोर दिया जा रहा है।
जागरण संवाददाता, कुशीनगर। तेज रफ्तार दो बाइक की आमने-सामने टक्कर में दोनों के चालकों की मृत्यु हो गई। दोनों ने हेलमेट नहीं पहना था। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार दुर्घटना का कारण तेज रफ्तार के चलते नियंत्रण खोना रहा।
तेज टक्कर की आवाज सुनकर आसपास के लोग जुट गए। दुर्घटना के बाद कुछ देर के लिए सड़क पर जाम लग गया। दुर्घटना बौलिया चौराहे के समीप रविवार की देर रात हुई। कप्तानगंज थाना पुलिस ने आवश्यक कार्रवाई पूरी की।
कप्तानगंज थाना के गांव पचार निवासी 30 वर्षीय अरुण साहनी कप्तानगंज बाजार करने के गाद घर वापस जा रहे थे। अभी बौलिया चौराहे के समीप पहुंचे थे कि विपरीत दिशा से रिश्तेदारी में मांगलिक कार्यक्रम से वापस घर जा रहे महाराजगंज के घुघली थाना के लक्ष्मीपुर निवासी 28 वर्षीय ओमप्रकाश उपाध्याय की जोरदार टक्कर हो गई।
दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। अगल-बगल के लोगों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कप्तानगंज में भर्ती कराई। डाक्टरों ने ओमप्रकाश को मृत घोषित कर दिया।
प्राथमिक उपचार के बाद अरुण को मेडिकल कालेज अस्पताल गोरखपुर रेफर कर दिया, ले जाते समय रास्ते में उनकी भी मृत्यु हो गई। थाना प्रभारी चंद्रभूषण प्रजापति ने बताया कि, विधिक कार्रवाई पूरी कर ली गई है।
