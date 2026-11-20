अजय कुमार शुक्ल, कुशीनगर। यूपी में विधानसभा चुनाव की तैयारी चल रही है तो बिहार में सियासी गणित का जोड़ घटाना। मकसद है, उत्तर प्रदेश में राजनीतिक जमीन की तलाश। इसलिए बिहार की सियासत का असर अब उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में भी दिखाई देने लगा है। बिहार विधानसभा चुनाव के बाद वहां सक्रिय राजनीतिक दलों ने यूपी के 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं।

जनता दल यूनाइटेड (जदयू), लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) और विकासशील इंसान पार्टी (वीआइपी) अपने-अपने सामाजिक आधार को विस्तार देने में जुटी हैं। बिहार के पश्चिम चंपारण के बगहा क्षेत्र से लेकर गोपालगंज तक फैली सीमा के सामने स्थित कुशीनगर इस राजनीतिक विस्तार का द्वार बन रहा है।



कुशीनगर की पूर्वी और दक्षिण-पूर्वी सीमा बिहार से लगती है। बिहार के पश्चिम चंपारण और गोपालगंज से जुड़ाव इसे पूर्वांचल की राजनीति में विशेष भौगोलिक स्थिति देता है। जदयू ने यूपी चुनाव में उतरने की तैयारी सार्वजनिक कर दी है। जुलाई में लखनऊ में हुई प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में संगठन विस्तार और विधानसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा हुई।

इसके बाद सितंबर में पार्टी ने पूर्वांचल की सीटों पर विशेष ध्यान देने की बात कही। बिहार के ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार सार्वजनिक कर चुके हैं कि प्रदेश के 11 मंडलों में बैठकें हो चुकी हैं। पार्टी बूथ स्तर पर संगठन की मजबूती के आधार पर सीटों का चयन करना चाहती है।

जदयू कुर्मी, कोइरी-कुशवाहा और भूमिहार मतदाताओं को सामाजिक आधार के रूप में देख रहा है। बीते एक नवंबर को वाराणसी में आयोजित जदयू के राज्यस्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन में बिहार के स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार ने कार्यकर्ताओं को संगठन मजबूत करने का संदेश दिया था।

कुशीनगर में जदयू के प्रदेश उपाध्यक्ष शैलेंद्र सिंह गहरवार का दावा है कि जिले में एक लाख सदस्य बनाने के लक्ष्य के मुकाबले लगभग 50 हजार सदस्य बन चुके हैं। यह पार्टी का संगठनात्मक दावा है। जदयू के साथ ही चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) ने भी पूर्वांचल में विस्तार की प्रक्रिया शुरू की है। पांच नवंबर से वाराणसी में नव संकल्प महासभा के जरिए संगठन की जमीनी ताकत का आकलन शुरू करना इसका सुबूत है।

पूर्वी उत्तर प्रदेश में दलित मतदाताओं, विशेषकर पासी और पासवान समाज के बीच आधार बढ़ाने की रणनीति है। बिहार में 2025 के विधानसभा चुनाव में 29 सीटों पर लड़कर 19 जीतने के बाद वह यूपी में भी संगठन का विस्तार चाहती है। दूसरी ओर बिहार के पूर्व मंत्री मुकेश सहनी की विकासशील इंसान पार्टी (वीआइपी) निषाद समाज को केंद्र में रखकर अपनी राजनीतिक जमीन तलाश रही है।