    कुशीनगर जाम में फंसे बिहार के शराब तस्कर, गाड़ी छोड़ भागे

    By Ajay K Shukla Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Fri, 07 Nov 2025 03:28 PM (IST)

    कुशीनगर में जाम लगने से बिहार जा रहे शराब तस्कर फंस गए। पुलिस के डर से वे गाड़ी छोड़कर भाग गए। पुलिस ने गाड़ी से भारी मात्रा में शराब बरामद की है और तस्करों की तलाश जारी है।

    संवाद सूत्र, भैरोगंज। बोलेरो से शराब लेकर तस्कर बिहार के बगहा जा रहे थे। इस बीच जटहा के समीप जाम में फंस गए। इस बीच जाम फंसे कुछ स्थानीय लोगों ने बोलेरो में शराब देखकर पुलिस को सूचना दी। तस्करों को लगा कि लोगों को शक हो गया।

    इस पर वे बोलेरो सहित शराब को नजदीक की एक शराब भट्ठी के सामने खड़ा कर पुलिस के आने से पहले ही भाग लिए। पुलिस वाहन व शराब को कब्जे में लेकर तस्करों की तलाश में लगी है।

    गुरुवार की दोपहर बाद एक बोलेरो यूपी 32 बीएन 6443 कटाई भरपूरवा के गुरजहवा के रास्ते बिहार के बगहा जा रही थी। गुरजहवा गांव में रास्ता जाम था। बोलेरो जाम में फंसने के कारण रुकी हुई थी l इसी बीच किसी ग्रामीण ने बोलेरो में शराब की पेटी भरी देख पुलिस को सूचना दी।

    बोलेरो चालक पुलिस को आते देख गाड़ी जटहा की भट्ठी के पास छोड़ कर फरार हो गया। पुलिस ने बोलेरो को कब्जे में ले लिया, जिसमे 10 पेटी 8 पीएम 180 एमएल में 48 पाउच तथा एक पेटी रायल स्टैग कुल 12 बोतल 750 एमएल में बरामद हुआ। थानाध्यक्ष जटहा बाजार आलोक यादव ने बताया कि, जांच की जा रही है।