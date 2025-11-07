कुशीनगर जाम में फंसे बिहार के शराब तस्कर, गाड़ी छोड़ भागे

संवाद सूत्र, भैरोगंज। बोलेरो से शराब लेकर तस्कर बिहार के बगहा जा रहे थे। इस बीच जटहा के समीप जाम में फंस गए। इस बीच जाम फंसे कुछ स्थानीय लोगों ने बोलेरो में शराब देखकर पुलिस को सूचना दी। तस्करों को लगा कि लोगों को शक हो गया।

इस पर वे बोलेरो सहित शराब को नजदीक की एक शराब भट्ठी के सामने खड़ा कर पुलिस के आने से पहले ही भाग लिए। पुलिस वाहन व शराब को कब्जे में लेकर तस्करों की तलाश में लगी है।



गुरुवार की दोपहर बाद एक बोलेरो यूपी 32 बीएन 6443 कटाई भरपूरवा के गुरजहवा के रास्ते बिहार के बगहा जा रही थी। गुरजहवा गांव में रास्ता जाम था। बोलेरो जाम में फंसने के कारण रुकी हुई थी l इसी बीच किसी ग्रामीण ने बोलेरो में शराब की पेटी भरी देख पुलिस को सूचना दी।