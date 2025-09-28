Language
    कुशीनगर की इस सड़क का होगा चौड़ीकरण, शासन से 16.10 करोड़ रुपये का बजट जारी

    By Muna Singh Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Sun, 28 Sep 2025 05:44 PM (IST)

    कुशीनगर के खड्डा विधानसभा क्षेत्र में बरवारतनपुर-महेसर मार्ग के चौड़ीकरण के लिए सरकार ने 16.10 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं। विधायक विवेकानंद पांडेय के प्रस्ताव पर 6.400 किमी सड़क के सुधार के लिए 4.83 करोड़ रुपये जारी भी हो गए हैं। इस सड़क के बनने से लगभग 50 हजार लोगों को बेहतर यातायात सुविधा मिलेगी और कुशीनगर व महराजगंज के लोगों को भी लाभ होगा।

    बरवारतनपुर-महेसर मार्ग के चौड़ीकरण पर खर्च होंगे 16.10 करोड़।

    जागरण संवाददाता, कुशीनगर। खड्डा विधानसभा क्षेत्र के बरवारतनपुर-नौगांवा महेसर मार्ग के चौड़ीकरण के लिए शासन ने हरी झंडी दे दी है। इस मार्ग के चाैड़ीकरण व सुदृढ़ीकरण के लिए विधायक विवेकानंद पांडेय की ओर से प्रस्ताव दिया गया था।

    6.400 किमी मार्ग के कायाकल्प के लिए 16.10 करोड़ रुपये की स्वीकृति देते हुए 4.83 करोड़ रुपये अवमुक्त कर दिए गए हैं। शासन के अनुसचिव की ओर से लोक निर्माण विभाग के प्रमुख अभियंता को इससे संबंधित पत्र भेजा गया है।

    अनुसचिव अभय प्रताप श्रीवास्तव की ओर से लोक निर्माण विभाग के प्रमुख अभियंता (विकास) को भेजे गए पत्र के माध्यम से बताया गया है कि कुशीनगर जनपद के खड्डा विधानसभा क्षेत्र के बरवारतनपुर-महेसर मार्ग के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण के लिए शासन की ओर से 16.10 करोड़ रुपये की प्रशासनिक व वित्तीय स्वीकृति दे दी गई है।

    चालू वित्तीय वर्ष में कार्य के लिए 4.83 करोड़ रुपये अवमुक्त कर दिए गए हैं। इस मार्ग का कायाकल्प हो जाने से इस पिछड़े क्षेत्र की लगभग 50 हजार आबादी काे आवागमन की बेहतर सुविधा मिलेगी। कुशीनगर और महराजगंज जनपद के लोगों को भी इसका लाभ मिलेगा। सड़क की चौड़ाई कम होने के कारण बड़े वाहनों के आने-जाने में दिक्कत होती है।

    खड्डा विधानसभा क्षेत्र के लोगों को बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने का लगातार प्रयास किया जा रहा है। भाजपा सरकार ग्रामीण क्षेत्रों के विकास पर जोर दे रही है। कुशीनगर जनपद के गांवों में भी तेजी से विकास कार्य हो रहे हैं। नई सड़कें बन रही हैं, पुरानी सड़कों का कायाकल्प हो रहा है।

    -विवेकानंद पांडेय, विधायक खड्डा