यूपी के इस जिले में PRV में तैनात 78 हेड कांस्टेबल, कांस्टेबल लाइन हाजिर
पडरौना में पुलिस अधीक्षक केशव कुमार ने 78 हेड कांस्टेबल और कांस्टेबलों को लापरवाही के चलते लाइन हाजिर कर दिया। साथ ही, थानों में जमे 78 अन्य पुलिसकर्मियों को पीआरवी में तैनात किया गया है। एसपी ने दायित्वों के प्रति लापरवाही बर्दाश्त न करने की चेतावनी दी है, जिससे पुलिस विभाग में हलचल है।
जागरण संवाददाता, पडरौना। दायित्वों के प्रति लापरवाही बरतने वाले 78 हेड कांस्टेबल-कांस्टेबलों को एसपी केशव कुमार ने मंगलवार को लाइन हाजिर कर दिया। वहीं लंबे समय से थानों में जमे 78 हेड कांस्टेबल, कांस्टेबल को पीआरवी में तैनाती की गई है। एक साथ 78 पुलिसकर्मियों के लाइनहाजिर की कार्रवाई के बाद पुलिस विभाग में हलचल की स्थिति बन गई।
एसपी ने पीआरवी टीम कोतवाली हाटा में तैनात हेड कांस्टेबल इंद्र प्रकाश पांडेय, कसया में रहे मोहम्मद अरहाद हुसैन, कोतवाली पडरौना के बजरंगी कुमार, हरेराम यादव, रवींद्रनगर धूंस के संजय कुमार, जटहाबाजार के उमेश कुमार, खड्डा के सुरेश यादव, कसया के सत्यप्रकाश शर्मा व चौराखास के चंद्रप्रकाश सिंह तथा रवींद्रनगर धूंस में तैनात कांस्टेबल आनंद कन्नौजिया, कोतवाली हाटा के अमरेंद्र नाथ सिंह, जटहाबाजार के राजाराम पटेल, कुबेरस्थान के कन्हैया, नेबुआ नौरंगिया के मुकेश कुमार सिंह, पडरौना कोतवाली के रामअशीष यादव सहित 78 कांस्टेबलों को लाइन हाजिर कर दिया।
इसी तरह खड्डा थाने में तैनात हेड कांस्टेबल प्रमोद कुमार, रामकोला में तैनात कमलेश कुमार यादव, लाइन में तैनात विजेंद्र नाथ यादव, कोतवाली हाटा में रहे संजय कुमार, सेवरही में रहे मुनायन यादव, अहिरौली बाजार थाने में रहे कमाल अहमद, कुबेरस्थान में रहे उमेश कुमार, कसया थाने में तैनात रहे हेड कांस्टेबल विनोद कुमार सहित 78 हेड कांस्टेबल, कांस्टेबलों को पीआरवी में तैनाती दी गई है। एसपी ने बताया कि दायित्वों के प्रति लापरवाही बरतने वाले किसी भी दशा में बख्शे नहीं जाएंगे।
