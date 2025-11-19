यूपी के इस जिले में PRV में तैनात 78 हेड कांस्टेबल, कांस्टेबल लाइन हाजिर

जागरण संवाददाता, पडरौना। दायित्वों के प्रति लापरवाही बरतने वाले 78 हेड कांस्टेबल-कांस्टेबलों को एसपी केशव कुमार ने मंगलवार को लाइन हाजिर कर दिया। वहीं लंबे समय से थानों में जमे 78 हेड कांस्टेबल, कांस्टेबल को पीआरवी में तैनाती की गई है। एक साथ 78 पुलिसकर्मियों के लाइनहाजिर की कार्रवाई के बाद पुलिस विभाग में हलचल की स्थिति बन गई।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

एसपी ने पीआरवी टीम कोतवाली हाटा में तैनात हेड कांस्टेबल इंद्र प्रकाश पांडेय, कसया में रहे मोहम्मद अरहाद हुसैन, कोतवाली पडरौना के बजरंगी कुमार, हरेराम यादव, रवींद्रनगर धूंस के संजय कुमार, जटहाबाजार के उमेश कुमार, खड्डा के सुरेश यादव, कसया के सत्यप्रकाश शर्मा व चौराखास के चंद्रप्रकाश सिंह तथा रवींद्रनगर धूंस में तैनात कांस्टेबल आनंद कन्नौजिया, कोतवाली हाटा के अमरेंद्र नाथ सिंह, जटहाबाजार के राजाराम पटेल, कुबेरस्थान के कन्हैया, नेबुआ नौरंगिया के मुकेश कुमार सिंह, पडरौना कोतवाली के रामअशीष यादव सहित 78 कांस्टेबलों को लाइन हाजिर कर दिया।