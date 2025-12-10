यूपी-बिहार सीमा पर 24 पेटी अंग्रेजी शराब बरामद, लग्जरी कार छोड़कर तस्कर फरार

संवाद सूत्र, समउर बाजार। बिहार सीमा से सटे डुभा में चेकिंग के दौरान पुलिस ने एक लग्जरी कार से 24 पेटी अंग्रेजी शराब बरामद की। हालांकि कार चालक घेराबंदी देख फरार होने में सफल रहा। शराब हरियाणा से उत्तर प्रदेश के रास्ते बिहार भेजी जा रही थी।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

तमकुहीराज थाना प्रभारी सुनील वर्मा व डिबनी चौकी प्रभारी अवनीश सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा बिहार सीमा पर चेकिंग की जा रही थी। इस दौरान संदिग्ध लग्जरी कार पुलिस को देखकर तेजी से भागने लगी। पुलिस टीम ने पीछा कर किया तो अपने को घिरा देख चालक कार छोड़कर जंगल की ओर भाग निकला।