Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    यूपी-बिहार सीमा पर 24 पेटी अंग्रेजी शराब बरामद, लग्जरी कार छोड़कर तस्कर फरार

    By Vivek Shukla Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Wed, 10 Dec 2025 03:23 PM (IST)

    उत्तर प्रदेश-बिहार सीमा पर कुशीनगर में पुलिस ने 24 पेटी अंग्रेजी शराब बरामद की है। तस्कर एक लग्जरी कार छोड़कर फरार हो गए। पुलिस मामले की जांच कर रही ह ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    पकड़ी गई शराब के साथ पुलिस टीम। जागरण

    संवाद सूत्र, समउर बाजार। बिहार सीमा से सटे डुभा में चेकिंग के दौरान पुलिस ने एक लग्जरी कार से 24 पेटी अंग्रेजी शराब बरामद की। हालांकि कार चालक घेराबंदी देख फरार होने में सफल रहा। शराब हरियाणा से उत्तर प्रदेश के रास्ते बिहार भेजी जा रही थी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    तमकुहीराज थाना प्रभारी सुनील वर्मा व डिबनी चौकी प्रभारी अवनीश सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा बिहार सीमा पर चेकिंग की जा रही थी। इस दौरान संदिग्ध लग्जरी कार पुलिस को देखकर तेजी से भागने लगी। पुलिस टीम ने पीछा कर किया तो अपने को घिरा देख चालक कार छोड़कर जंगल की ओर भाग निकला।

    तलाशी में कार से 24 पेटी अंग्रेजी शराब बरामद हुई। वाहन पर लगआ नंबर प्लेट बीआर 01 बीआर 0333 की जांच में पता चला कि यह फर्जी था। वास्तविक पंजीकरण हरियाणा का निकला। तस्कर फर्जी नंबर प्लेट का उपयोग कर रहे थे। आबकारी विभाग की टीम भी मौके पर पहुंची व बरामद शराब के हरियाणा निर्मित होने की पुष्टि की। पुलिस विधिक कार्रवाई में जुटी है।