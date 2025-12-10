यूपी-बिहार सीमा पर 24 पेटी अंग्रेजी शराब बरामद, लग्जरी कार छोड़कर तस्कर फरार
उत्तर प्रदेश-बिहार सीमा पर कुशीनगर में पुलिस ने 24 पेटी अंग्रेजी शराब बरामद की है। तस्कर एक लग्जरी कार छोड़कर फरार हो गए। पुलिस मामले की जांच कर रही ह ...और पढ़ें
संवाद सूत्र, समउर बाजार। बिहार सीमा से सटे डुभा में चेकिंग के दौरान पुलिस ने एक लग्जरी कार से 24 पेटी अंग्रेजी शराब बरामद की। हालांकि कार चालक घेराबंदी देख फरार होने में सफल रहा। शराब हरियाणा से उत्तर प्रदेश के रास्ते बिहार भेजी जा रही थी।
तमकुहीराज थाना प्रभारी सुनील वर्मा व डिबनी चौकी प्रभारी अवनीश सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा बिहार सीमा पर चेकिंग की जा रही थी। इस दौरान संदिग्ध लग्जरी कार पुलिस को देखकर तेजी से भागने लगी। पुलिस टीम ने पीछा कर किया तो अपने को घिरा देख चालक कार छोड़कर जंगल की ओर भाग निकला।
तलाशी में कार से 24 पेटी अंग्रेजी शराब बरामद हुई। वाहन पर लगआ नंबर प्लेट बीआर 01 बीआर 0333 की जांच में पता चला कि यह फर्जी था। वास्तविक पंजीकरण हरियाणा का निकला। तस्कर फर्जी नंबर प्लेट का उपयोग कर रहे थे। आबकारी विभाग की टीम भी मौके पर पहुंची व बरामद शराब के हरियाणा निर्मित होने की पुष्टि की। पुलिस विधिक कार्रवाई में जुटी है।
