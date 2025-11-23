कौशांबी में पति को जान देने के लिए मजबूर करने की आरोपित पत्नी गिरफ्तार, प्रेमी और पिता ने उकसाया था
कौशांबी में, पत्नी को पति को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। मृतक की माँ के अनुसार, पत्नी का किसी और के साथ प्रेम संबंध था, जिसका पति विरोध करता था। विवाद के बाद, पत्नी ने पति को मरने के लिए कहा, जिसके बाद उसने आत्महत्या कर ली। पुलिस ने पत्नी और उसके प्रेमी के खिलाफ मामला दर्ज किया है, और आगे की जांच जारी है।
जागरण संवाददाता, कौशांबी। प्रेमी के साथ संबंध में रोड़ा बन रहे पति को जान देने के लिए विवश करने की आरोपित पत्नी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। रविवार को लिखापढ़ी के बाद आरोपित का चालान कोर्ट भेजा गया। अदालत ने पत्नी को जेल भेज दिया। घटना में आरोपित विवाहिता का पिता व प्रेमी फरार हैं। पुलिस दोनों की तलाश कर रही है।
कौशांबी थाना क्षेत्र के बैगवां फतेहपुर निवासी 26 वर्षीय अनिल कुमार ने पत्नी से विवाद होने के बाद फंदे से लटककर जान दे दी थी। इस मामले में शुक्रवार को मृतक की मां शांति ने पुलिस को तहरीर देकर बताया कि उसकी बहू लक्ष्मी देवी का मायका करारी क्षेत्र के भैला मकदूमपुर गांव में है।
शादी के बाद से ज्यादातर वक्त बहू मायके में ही रहती थी। आरोप है कि विवाहिता का भैला मकदूमपुर निवासी शैलेंद्र कुमार सरोज से प्रेम-संबंध था। अनिल इसका विरोध करता था। 19 नवंबर को भी बेटे ने बहू को समझाया कि वह संबंध (प्रेमी से) खत्म कर दे, नहीं तो वह आत्महत्या कर लेगा। इस पर पत्नी ने ताना मारते हुए कहा था “जाओ, मर जाओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा।”इसी से आहत होकर बेटे ने फंदे से झूलकर जान दे दी।
मामले में शांति की तहरीर पर शुक्रवार को पुलिस ने आरोपित लक्ष्मी देवी, उसके कथित प्रेमी शैलेंद्र कुमार व मन्ना लाल (लक्ष्मी के पिता) के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने की धारा में केस दर्ज किया था। रविवार को पुलिस ने लक्ष्मी देवी को गिरफ्तार कर चालान कर दिया। इंस्पेक्टर केके यादव ने बताया कि अन्य आरोपित फरार हैं। उनकी तलाश की जा रही है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।