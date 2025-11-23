कौशांबी में पति को जान देने के लिए मजबूर करने की आरोपित पत्नी गिरफ्तार, प्रेमी और पिता ने उकसाया था

जागरण संवाददाता, कौशांबी। प्रेमी के साथ संबंध में रोड़ा बन रहे पति को जान देने के लिए विवश करने की आरोपित पत्नी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। रविवार को लिखापढ़ी के बाद आरोपित का चालान कोर्ट भेजा गया। अदालत ने पत्नी को जेल भेज दिया। घटना में आरोपित विवाहिता का पिता व प्रेमी फरार हैं। पुलिस दोनों की तलाश कर रही है।

कौशांबी थाना क्षेत्र के बैगवां फतेहपुर निवासी 26 वर्षीय अनिल कुमार ने पत्नी से विवाद होने के बाद फंदे से लटककर जान दे दी थी। इस मामले में शुक्रवार को मृतक की मां शांति ने पुलिस को तहरीर देकर बताया कि उसकी बहू लक्ष्मी देवी का मायका करारी क्षेत्र के भैला मकदूमपुर गांव में है।

शादी के बाद से ज्यादातर वक्त बहू मायके में ही रहती थी। आरोप है कि विवाहिता का भैला मकदूमपुर निवासी शैलेंद्र कुमार सरोज से प्रेम-संबंध था। अनिल इसका विरोध करता था। 19 नवंबर को भी बेटे ने बहू को समझाया कि वह संबंध (प्रेमी से) खत्म कर दे, नहीं तो वह आत्महत्या कर लेगा। इस पर पत्नी ने ताना मारते हुए कहा था “जाओ, मर जाओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा।”इसी से आहत होकर बेटे ने फंदे से झूलकर जान दे दी।