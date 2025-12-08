मध्य प्रदेश के श्रमिक की हत्या कर फरार दो आरोपितों ने कोर्ट में किया समर्पण, फुफेरे भाइयों ने पुलिस को दिया चकमा

जागरण संवाददाता, कौशांबी। मध्य प्रदेश के श्रमिक सूरज की हत्या मामले में फरार आरोपित फुफेरे भाइयों ने पुलिस को चकमा देते हुए सोमवार को अदालत में आत्मसमर्पण कर दिया। सरेंडर की जानकारी होने पर पुलिस कचहरी के बाहर उनकी टोह में लगी रही, लेकिन गिरफ्तार करने में सफलता नहीं मिली। अदालत ने आरोपित फुफेरे भाइयों को न्यायिक अभिरक्षा में लेते हुए जेल भेज दिया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

रीवा का विमलेश स्वजन संग मजदूरी करने आया था मध्य प्रदेश के रीवा जिले के बैकुंड क्षेत्र के भस्मा निवासी उमा देवी पत्नी स्वर्गीय विमलेश कुमार ने बताया कि वह सदर कोतवाली क्षेत्र के ओसा के समीप निर्माणाधीन भवन में 26 वर्षीय बेटे सूरज, बहू व अन्य स्वजन के साथ मजदूरी करने आई थी। बताया था कि उसे यहां काम करने के लिए प्रयागराज के धूमनगंज क्षेत्र के पीपल गांव निवासी ठेकेदार संतलाल पुत्री असर्फीलाल लेकर आया था।

ठेकेदार का बेटा व भांजा विमलेश को ले गए थे आरोप था कि दो दिसंबर में ठेकेदार का बेटा विशाल व भांजा छोटू उसके बेटे सूरज को साथ ले गए। देर रात तक वह लोग सूरज को लेकर घर नहीं लौटे तो उसने डायल-112 में सूचना दी। अगले दिन करारी क्षेत्र में सूरज का शव मिला।