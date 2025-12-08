Language
    मध्य प्रदेश के श्रमिक की हत्या कर फरार दो आरोपितों ने कोर्ट में किया समर्पण, फुफेरे भाइयों ने पुलिस को दिया चकमा

    By Jagran News Edited By: Brijesh Srivastava
    Updated: Mon, 08 Dec 2025 06:56 PM (IST)

    कौशांबी में मध्य प्रदेश के श्रमिक सूरज की हत्या के मामले में फरार दो आरोपियों ने अदालत में आत्मसमर्पण कर दिया। पुलिस को चकमा देकर आरोपियों ने सरेंडर क ...और पढ़ें

    मध्य प्रदेश के श्रमिक हत्याकांड के आरोपित दो भाइयों ने कौशांबी की कोर्ट में सरेंडर किया।

    जागरण संवाददाता, कौशांबी। मध्य प्रदेश के श्रमिक सूरज की हत्या मामले में फरार आरोपित फुफेरे भाइयों ने पुलिस को चकमा देते हुए सोमवार को अदालत में आत्मसमर्पण कर दिया। सरेंडर की जानकारी होने पर पुलिस कचहरी के बाहर उनकी टोह में लगी रही, लेकिन गिरफ्तार करने में सफलता नहीं मिली। अदालत ने आरोपित फुफेरे भाइयों को न्यायिक अभिरक्षा में लेते हुए जेल भेज दिया है।

    रीवा का विमलेश स्वजन संग मजदूरी करने आया था 

    मध्य प्रदेश के रीवा जिले के बैकुंड क्षेत्र के भस्मा निवासी उमा देवी पत्नी स्वर्गीय विमलेश कुमार ने बताया कि वह सदर कोतवाली क्षेत्र के ओसा के समीप निर्माणाधीन भवन में 26 वर्षीय बेटे सूरज, बहू व अन्य स्वजन के साथ मजदूरी करने आई थी। बताया था कि उसे यहां काम करने के लिए प्रयागराज के धूमनगंज क्षेत्र के पीपल गांव निवासी ठेकेदार संतलाल पुत्री असर्फीलाल लेकर आया था।

    ठेकेदार का बेटा व भांजा विमलेश को ले गए थे

    आरोप था कि दो दिसंबर में ठेकेदार का बेटा विशाल व भांजा छोटू उसके बेटे सूरज को साथ ले गए। देर रात तक वह लोग सूरज को लेकर घर नहीं लौटे तो उसने डायल-112 में सूचना दी। अगले दिन करारी क्षेत्र में सूरज का शव मिला।

    गिरफ्तारी को लगी थी पुलिस की टीमें

    एसपी राजेश कुमार ने बताया कि उमा देवी ने विशाल व छोटू के खिलाफ हत्या का मुकदमा सदर कोतवाली में दर्ज कराया था। आरोपितों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीमें लगातार दबिश दे रही थीं। विशाल व छोटू ने सोमवार को कचहरी में आत्म समर्पण कर दिया है।