कौशांबी में दर्दनाक हादसा, डेढ़ वर्षीय मासूम ने मुंह में डाल लिया बिजली का तार, करंट से चली गई जान

जागरण संवाददाता, कौशांबी। जनपद के पइंसा इलाके में दिल को दहला देने वाली घटना हुई। एक मासूम बालक ने जिस तार में करंट दौड़ रहा था, उसे मुंह में डाल लिया। इस दौरान करंट लगने से उसकी मौके पर ही जान चली गई। यह घटना ने हर किसी को स्तब्ध कर दिया।

बच्चे को पड़ोसियों के भरोसे छोड़ महिला गई थी घास काटने पइंसा थाना क्षेत्र के बनपुकरा मजरा जवई पड़री में गुरुवार की सुबह डेढ़ वर्षीय मासूम की मौत मुंह में बिजली का तार भर लेने से करंट की चपेट में आने से हो गई। दरअसल, मां बेटे को पड़ोसियों के बच्चों के भरोसे छोड़कर धान काटने के लिए खेत में चली गई थी। घटना की जानकारी होने पर स्वजन रोते-बिलखते हुए घर पहुंचे और पुलिस को सूचना दिए गिना शव का अंतिम संस्कार कर दिया।

मासूम का पिता राजगीर है पइंसा क्षेत्र के बनपुकरा मजरा जवई पड़री निवासी सर्वेश पटेल राजगीर का काम करके स्वजन का भरण-पोषण करता है। गुरुवार की सुबह वह किसी के मकान का निर्माण करने गया था। घर पर पत्नी रेशमा देवी डेढ़ वर्षीय बेटे अश्विनी सिंह को पड़ोसियों के बच्चों के भरोसे छोड़कर धान काटने चली गई।