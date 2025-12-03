Language
    कौशांबी में सूने घर से चोरी, लाखों के सोने-चांदी के आभूषण गायब

    By Shivam Yadav Edited By: Shivam Yadav
    Updated: Wed, 03 Dec 2025 11:38 AM (IST)

    कौशांबी के संदीपन घाट थाना क्षेत्र में मूरतगंज बस स्टॉप के पास एक सूने घर में चोरी हुई। अज्ञात चोरों ने ताला तोड़कर 75000 रुपये नकद और सोने-चांदी के आ ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, कौशांबी। संदीपन घाट थाना क्षेत्र के मूरतगंज बस स्टॉप के समीप से एक सूने घर से बीती रात को अज्ञात चोरों ने घर के सामने का ताला तोड़कर नगदी सहित सोने चांदी का आभूषण किया चोरी शिकायत के बाद पुलिस ने जांच पड़ताल किया।

    संदीपन घाट थाना क्षेत्र के मूरतगंज बस स्टॉप निवासी पीएसी दरोगा के पद पर तैनात मक्खन लाल 25 नवंबर को वह परिवार सहित चरवा थाना क्षेत्र के समसपुर गांव में एक पारिवारिक शादी समारोह में शामिल होने के लिए गए थे।

    इसके बाद से वह वहीं पर रुके हुए थे और रोज रात को अपने घर पर आ जाया करते थे, लेकिन वह मंगलवार रात नहीं आए। बीती रात को अज्ञात चोरों ने घर को सुना देखकर सामने के दरवाजे की कुंडी तोड़कर अंदर घुसे अलमारी में रखा हुआ 75000 रुपए नकदी और बक्से में रखा हुआ 10 ग्राम सोने का आभूषण लगभग 2 किलो से ज्यादा चांदी का आभूषण चोरों ने चोरी कर लिया।

    सुबह पड़ोस के लोगों ने घर का ताला टूटा हुआ देखा तो उनको फोन किया। इस पर माखनलाल परिवार सहित घर पहुंचे तो अंदर घुस के देखा तो सारा सामान बिखरा हुआ था। सूचना मूरतगंज चौकी पुलिस को दी गई सूचना पर मूरतगंज अजीत सिंह मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल किया।

     