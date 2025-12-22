Language
    कौशांबी में ग्राम पंचायतों के OSR खाते में लिंक होगा क्यूआर कोड, डिजिटल लेनदेन का रिकॉर्ड

    By Raj K. Srivastava Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Mon, 22 Dec 2025 03:32 PM (IST)

    कौशांबी जिले में ग्राम पंचायतों के ओएसआर खाते में अब क्यूआर कोड लिंक किया जाएगा, जिससे डिजिटल लेनदेन का रिकॉर्ड रखा जा सकेगा। इस पहल से ग्राम पंचायतों ...और पढ़ें

    ग्राम पंचायतों के OSR खाते में लिंक होगा क्यूआर कोड।

    जागरण संवाददाता, कौशांबी। ग्राम पंचायतों के स्व-स्रोत राजस्व (ओएसआर) खातों को क्यूआर कोड से लिंक किया जाएगा, ताकि नागरिक विभिन्न सरकारी सेवाओं (जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र, राशन कार्ड) के शुल्क का भुगतान आसानी से डिजिटल रूप से कर सकें, जिससे पारदर्शिता बढ़ेगी और सभी लेनदेन रिकॉर्ड होंगे।

    ओएसआर खाते सक्रिय करने का उद्देश्य पंचायतों को केंद्र सरकार पर निर्भरता कम करके स्थानीय स्तर पर आय बढ़ाने में मदद करना है। निदेशक पंचायतीराज का आदेश आने के बाद पंचायतीराज विभाग ने इस दिशा में कवायद तेज कर दी है।

    जिले के आठों ब्लॉकों में 451 ग्राम पंचायतें हैं। अब इन ग्राम पंचायतों के ओएसआर खातों को सक्रिय किया जाएगा, ताकि वह अपनी आय के स्रोतों को डिजिटल रूप से व्यवस्थित कर सकें, पारदर्शिता बढ़े और आत्मनिर्भर बनें। इसके लिए समर्थ पोर्टल के जरिए टैक्स, गैर-टैक्स कलेक्शन और क्यूआर कोड के जरिए डिजिटल भुगतान को बढ़ावा दिया जाएगा।

    आइआइएक-ए के सहयोग से ट्रेनिंग और नई तकनीकी का इस्तेमाल किया जाएगा। यह प्रक्रिया पंचायतों को वित्तीय रूप से सशक्त बनाने के लिए केंद्र सरकार के पंचायती राज मंत्रालय द्वारा की गई है।

    नई पहल से ग्राम पंचायत सचिवालयों में भी क्यूआर कोड से भुगतान की सुविधा होगी। इसके लिए ग्राम पंचायत में मिनी सचिवालय बनाए गए हैं। पंचायत सहायकों की उसमें तैनाती की गई है।

    सरकार डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा दे रही है और धीरे-धीरे लेनदेन व्यवस्था आनलाइन हो रही है। निदेशक पंचायतीराज ने ग्राम पंचायतों के स्व-स्रोत राजस्व (ओएसआर) खातों से क्यूआर कोड लिंक कराने का निर्देश दिया है, ताकि डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा दिया जा सके।

    एक क्लिक पर ऑनलाइन होगा सारा विवरण

    ग्राम पंचायत सचिवालयों को आधुनिक बनाने के लिए नई पहल की गई है, जिससे ग्रामीण जनता को सरकारी सेवाओं के लिए भटकना न पड़े और पंचायत सहायक निर्धारित शुल्क ही लें, जिसका पूरा विवरण ऑनलाइन देखा जा सके। जितना शुल्क लाभार्थी से लिया गया उतना ही दर्शाया गया है या फिर कम। इस व्यवस्था से पारदर्शिता बनी रहेगी और लाभार्थी भी खुद को ठगा नहीं महसूस कर सकेंगे।

    243 सेवाएं ई-डिस्ट्रिक पोर्टल पर हैं ऑनलाइन

    जन्म व मृत्यु प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, आयुष्मान कार्ड जैसी सरकार की 243 सेवाएं ई-डिस्ट्रिक पोर्टल पर आनलाइन हैं। इन योजनाओं का लाभ पंचायत सचिवालय से ग्रामीणों को दिया जा रहा है। पंचायत निदेशक द्वारा जारी आदेश में ग्राम पंचायत के लोगों को सभी शासकीय सेवाओं का शुल्क जमा करने के लिए क्यूआर कोड होगा, ताकि पंचायत सहायक उसके सापेक्ष निर्धारित शुल्क ही ले सकें।

    पंचायत सहायकों को जमा करने होंगे ओएसआर एकाउंट में पैसे

    पंचायत सहायकों को ग्राम पंचायत के ओएसआर खातों में पैसे जमा करने होंगे, ताकि पंचायतें आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन सकें और इन पैसों को ग्राम पंचायत के विकास कार्यों में इस्तेमाल किया जा सके, न कि पंचायत सहायक व्यक्तिगत रूप से रखें। ओएसआर एकाउंट को सक्रिय रखने की जिम्मेदारी पंचायत सहायक की होगी।

    ग्राम पंचायतों के ओएसआर खातों को सक्रिय कराए जाने का निर्देश मिला है। जिन ग्राम पंचायतों के खाते संचालित नहीं हैं, उन्हें सक्रिय कराए जाने के लिए सभी खंड विकास अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए हैं। -अनिल कुमार सिंह, डीपीआरओ।