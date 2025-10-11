Language
    कौशांबी के इस ब्लॉक को विकसित करने के लिए शासन से 1.13 करोड़ रुपये का टेंडर जारी, 31 अक्टूबर तक हो जाएगा काम

    By Raj K. Srivastava Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Sat, 11 Oct 2025 03:20 PM (IST)

    कौशांबी के मूरतगंज ब्लॉक में विकास कार्यों के लिए 1.13 करोड़ रुपये का टेंडर जारी किया गया है। यह टेंडर पंचम व केंद्रीय वित्त आयोग योजना 2025-26 के तहत जारी हुआ है। इसके अंतर्गत विभिन्न गांवों में सड़क निर्माण, इंटरलॉकिंग, नाली निर्माण, सामुदायिक शौचालय निर्माण और मरम्मत जैसे कार्य कराए जाएंगे। टेंडर जमा करने की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर है।

    जागरण संवाददाता,कौशांबी। मूरतगंज ब्लाक क्षेत्र के कई गांवों में विकास के काम कराए जाएंगे। इसके लिए ब्लाक की तरफ से शनिवार को करीब 1.13 करोड़ रुपये का टेंडर निकाला गया है। टेंडर डालने की आखिरी तिथि 31 अक्टूबर और समय शाम पांच बजे तय की गई है। जबकि टेंडर एक नवंबर को शाम चार बजे गठित कमेटी के समक्ष खोला जाएगा। इसमें चयनित फर्मों को वर्क आर्डर जारी होने के बाद काम शुरू कराया जाएगा।

    पंचम व केंद्रीय वित्त आयोग योजना वर्ष 2025-26 के तहत करीब एक करोड़ 12 लाख 78 हजार रुपये की लागत से विकास के कार्य कराए जाने के लिए टेंडर निकाला गया है। इसमें पैगंबरपुर पावर हाउस में सामुदायिक शौचालय, पावर हाउस गेट तक डामर रोड से इंटरलाकिंग, सैयद सरावां चौराहा से अमृत सरोवर तक इंटरलाकिंग, पन्नोई गांव में डामर रोड से राम बहादुर बाबा तक इंटरलाकिंग निर्माण व मरम्मत, ब्लाक परिसर में सोलर सिस्टम के लिए वायरिंग की मरम्मत कराई जानी है।

    भीखमपुर में प्राथमिक विद्यालय बाउंड्रीवाल से ओम प्रकाश के घर व रामबाबू के घर के पास से प्राथमिक विद्यालय तक खड़ंजा, बरई सुलेम में डामर रोड से राजेंद्र पटेल के घर तक इंटरलाकिंग, बलिहावां में साबिर के घर के सामने सामुदायिक शौचालय और इसी गांव में डामर रोड से असलम के घर वाली गली में तीन जगह पुलिया का निर्माण कराया जाना है।

    इसी प्रकार बलिहावां में मस्जिद के पास पानी की टंकी होते हुए साबिर के घर तक खड़ंजा व रिटेनिंग वाल, काजू के मजरा राम दयालपुर में पक्की सड़क से जगत नारायण त्रिपाठी के घर तक इंटरलाकिंग व नाली, हर्रायपुर के छीतापुर में मेन रोड से बबलू सिंह के घर तक खड़ंजा, उजिहनी में सुन्ने के घर से मस्जिद होते हुए बदई के घर तक इंटरलाकिंग व नाली और अमनी लोकीपुर में न्यू स्वास्थ्य केंद्र की बाउंड्रीवाल मरम्मत करवाई जानी है।

    वहीं, बिरौली गांव में जलीलपुर रोड से डिग्री कालेज के सामने से बाबादीन पासी के घर तक इंटरलाकिंग सीसी रोड, हुसैनमई में पक्की सड़क से साहब के डेयरी तक इंटरलाकिंग व नाली निर्माण, फरीदपुर चकताजपुर में लल्लन के घर से धुन्नू यादव के घर तक नाला निर्माण नाऊपुर में डामर रोड से मंसूर के खेत तक इंटरलाकिंग और लोहरा में रामदेव पासी के घर से दशरथ पासी के घर होते हुए अलताब के घर तक नाली निर्माण कराया जाना है।