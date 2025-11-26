Language
    कौशांबी में पत्नी को विदा कराने गए युवक को ससुराल वालों ने पीटा, इलाज के दौरान मौत

    By Ashish Mishra Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Wed, 26 Nov 2025 02:09 PM (IST)

    कौशांबी में पत्नी को लेने गए एक युवक की ससुराल वालों द्वारा पिटाई से मौत हो गई। गंभीर रूप से घायल युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन उसे बचाया नहीं जा सका। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। घटना के कारणों का पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है।

    पत्नी को विदा कराने गए युवक को ससुराल वालों ने पीटा।

    संवाद सूत्र, बारा। कौशांबी थाना क्षेत्र के कोसम इनाम गांव का शिवमूरत 38 पुत्र स्वर्गीय मेड़ी लाल पत्नी को बुलाने के लिए 21 नवंबर को ससुराल सरांय अकिल थाना क्षेत्र के सुरसेनी गांव गया था।आरोप है वहां पति पत्नी के झगडे को लेकर ससुरालियों ने जम कर पीटा।हालत नाज़ुक होने पर उसे अस्पताल में भर्ती कराया। जहां इलाज के दौरान बुधवार को उसकी मौत हो गई।

    मृतक की मां ने ससुरालियों पर पीट कर हत्या करने का आरोप लगाते हुए थाने में चार लोगों के विरुद्ध नामजद तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। पुलिस मामले की छान बीन कर रही है।

    कोसम इनाम गांव की गुलबसिया देबी ने बताया कि बेटा शिवमूरत गांव में ही मजदूरी कर गुजर बसर करता था।बेटे और बहू में अक्सर कहा सुनी होती रहती थी। शिव मूरत के एक बेटा विकास दस साल और चार उससे छोटी बेटियां थीं।

    एक हफ्ते पहले बेटे और बहू में कुछ कहा सुनी हो गई थी। जिससे नाराज हो बहू गीता देवी पांच बच्चों को लेकर अपने मायके सुरसेनी गांव चली गई थी। पत्नी को बुलाने के लिए बेटा शिवमूरत 21 नवंबर को सुरसेनी गांव गया था।

    बेटे का हाल जानने के लिए मां ने फोन मिलाया तो बहू ने फोन उठाया और बेटे से बात नहीं हो सकी। चार दिनों तक जब बेटा शिवमूरत वापस नहीं लौटा तो मंगलवार को मां सुरसेनी गांव पहुंचीं वहां उसे बताया गया कि शिव मूरत प्रयागराज के एस आर अस्पताल में भर्ती हैं।

    आसपास के लोगों से बेटे के साथ मारपीट की जानकारी मिली। पीड़िता एस आर एन अस्पताल गई तो उसे बेटा मरणासन्न अवस्था में मिला। पीड़िता लौट कर सराय अकिल थाना पहुंची और पुलिस से मामले में कार्रवाई की मां की।

    इस दौरान बुधवार को पीड़िता को बेटे की मौत की जानकारी मिली।मौत की ख़बर मिलते ही पीड़िता रोते बिलखते हुए एस आर एन अस्पताल के लिए रवाना हो गई है।