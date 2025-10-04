भरवारी में आमने-सामने से टकराईं दो बाइक, सड़क हादसे में एक की मौत और दूसरा घायल

कौशाम्बी के कोखराज थाना क्षेत्र में दो बाइकों की टक्कर में एक युवक की मृत्यु हो गई और दूसरा घायल हो गया। रंजीत कुमार नामक युवक दरियापुर चौराहे के पास जमीन खरीदने गया था लौटते समय उसकी बाइक दूसरी बाइक से टकरा गई। घायल गुलफान अली को अस्पताल भेजा गया है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जाँच कर रही है।

संवाद सूत्र, भरवारी। कोखराज थाना क्षेत्र के मसीपुर के पास शनिवार की शाम आमने सामने से आ रही दो बाईकों की ज़ोरदार टक्कर हो गई जिससे एक बाइक पर सवार युवक की मौत हो गई वही दूसरी बाइक पर सवार युवक घायल हो गए, जिनको स्थानीय लोगों ने इलाज के लिए जिला अस्पताल भेजा।

कोखराज थाना क्षेत्र के वॉर्ड 15 देहदानी रमाशंकर नगर के सिंघिया निवासी रंजीत कुमार उम्र लगभग 26 वर्ष पुत्र राकेश कुमार शनिवार को दरियापुर चौराहे के नजदीक ज़मीन खरीदने के लिए गया था, वापस घर लौटते समय दरियापुर मझियावा तिराहे के पास सामने से आ रही अपाचे बाइक सवार गुलफान अली पुत्र शाबान अली निवासी हाशिमपुर किनार थाना सरायकील गम्भीर रूप से घायल हो गया, स्थानीय लोगों ने घायल को इलाज के लिए एम्बुलेंस से जिला अस्पताल भेजा और सूचना पुलिस को दी।