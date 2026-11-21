जागरण संवाददाता, कौशांबी। जनपद के कोखराज थाना क्षेत्र में शुक्रवार रात बड़ी वारदात हुई। रसूलपुर गिरसा गांव में घर में 55 वर्षीय महिला राजमती की सिर कूेचकर हत्या कर दी गई। वारदात के समय वह घर में अकेली थी, पति समेत परिवार के अन्य सदस्य भरवारी में दशहरा मेला देखने गए थे।

घरवालों की चीख निकल गई... देर रात करीब 12 बजे घर लौटे परिवार के सदस्यों ने आंगन में खून से लथपथ राजमती का शव देखा तो चीख-पुकार मच गई। ग्रामीणों की भीड़ जुट गई। इसी बीच सूचना पाकर कोखराज थाने की पुलिस भी पहुंच गई। घर की गहनता से जांच-पड़ताल के बाद स्वजन से पूछताछ हुई। इसके बाद पुलिस ने शव कब्जे में लिया।

लहूलुहान शव आंगन में पउ़ा था रसूलपुर गिरसा गांव निवासी गिरधारीलाल सरोज चार बेटियों और दामाद के साथ शुक्रवार शाम भरवारी का दशहरा मेला देखने गए थे। घर पर उनकी पत्नी राजमती अकेली थीं। देर रात जब परिवार के लोग लौटे तो आंगन में राजमती का शव पड़ा था। सिर कूंचकर हत्या की गई थी। घर में चूल्हे की आग जल रही थी और कटी सब्जी का रखी थी। इससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि घटना के समय राजमती खाना बनाने की तैयारी कर रही थी।