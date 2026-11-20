संसू ,जागरण, सोरांव (प्रयागराज)। गंगापार के मऊआइमा थाना क्षेत्र में बड़ी वारदात हुई। ग्राम पंचायत विशानी उर्फ शिकोहाबाद मजरा लोकापुर मे शुक्रवार शाम चाय-पान की दुकान पर बैठे शटरिंग कारोबारी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपित पैदल ही फरार हो गए। घटना के बाद गांव में दहशत फैल गई। सूचना पर पहुंची पुलिस जांच-पड़ताल कर रही है।

लोकापुर निवासी 30 वर्षीय विजय लाल उर्फ मिंटू पटेल पुत्र कन्हई लाल शटरिंग का कारोबार करते थे। शुक्रवार शाम करीब सात बजे वह गांव के किनारे रेलवे ओवर ब्रिज पर फाटक के पास स्थित राज नारायण पटेल की चाय-पान की दुकान पर बैठकर मोबाइल देख रहे थे। इसी दौरान दुकान में घुसे दो अज्ञात बदमाशों ने उनकी कनपटी पर तमंचा सटाकर गोली मार दी। गोली लगने से विजय की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद दोनों हमलावर पैदल ही गांव की ओर फरार हो गए।