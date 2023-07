कौशांबी क्षेत्र का रहने वाला राहुल नौटंकी समेत अन्य कार्यक्रमों में नाचने-गाने का काम करता है। राहुल का कहना है कि 2016 में वह करारी क्षेत्र में एक कार्यक्रम में डांस करने गया था जहां उसकी मुलाकात कौशांबी क्षेत्र के ही एक युवक से हो गई। युवक ने राहुल से बातों ही बातों में दोस्ती कर ली। दोनों एक-दूसरे के घर आने-जाने के अलावा एक साथ संबंध भी बनाने लगे।

अब प्रेमी के परिवार वाले राहुल को जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। - सांकेत‍िक तस्‍वीर

कौशांबी, जागरण संवाददाता। जनपद में दो युवकों की अजीबोगरीब प्रेम का एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। एक युवक के प्रेम में दीवाने साथी ने साथ दांपत्य जीवन व्यतीत करने के लिए अपना लिंग परिवर्तन करा दिया। राहुल से रागिनी बने साथी से जब प्रेमी ने शादी करने से इनकार किया तो वह आहत हो गया। उसने मामले की शिकायत कौशांबी पुलिस से करते हुए प्रेमी पर कुकर्म का भी आरोप लगाया है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। सात साल पहले हुई थी एक-दूसरे से मुलाकात कौशांबी क्षेत्र का रहने वाला राहुल नर्तकी है। वह नौटंकी समेत अन्य कार्यक्रमों में नाचने-गाने का काम करता है। राहुल का कहना है कि वर्ष 2016 में वह करारी क्षेत्र में एक कार्यक्रम में डांस करने गया था, जहां उसकी मुलाकात कौशांबी क्षेत्र के ही एक युवक से हो गई। युवक ने राहुल से बातों ही बातों में दोस्ती कर ली। दोनों एक-दूसरे के घर आने-जाने के अलावा एक साथ संबंध भी बनाने लगे। संबंध इतने प्रगाढ़ हुए कि वह एक-दूसरे से प्रेम करने लगे। प्रेमी के ल‍िए करवा ल‍िया ल‍िंंग पर‍िवर्तन प्रेमी अब राहुल को रागिनी कहकर पुकारने लगा। युवक ने राहुल से कहा कि वह उसके साथ शादी कर दांपत्य जीवन व्यतीत करना चाहता है। लड़का होने के नाते राहुल ने उसे समझाया और कहा कि ऐसा नहीं हो सकता। इस पर प्रेमी ने लिंग परिवर्तन के लिए सर्जरी किए जाने की बात बताई। राहुल भी उससे इतना प्यार करने लगा था कि वह भी सर्जरी के लिए तैयार हो गया। राहुल का कहना है कि दो माह पहले प्रेमी ने उसका सर्जरी के जरिये लिंग परिवर्तन करा दिया। प्रेमी उसे अस्पताल में ही छोड़कर भाग निकला। म‍िला धोखा, थाने पहुंचा मामला किसी तरह अस्पताल से घर लौटे राहुल बने रागिनी ने जब प्रेमी से संपर्क करने की कोशिश की तो उसने मिलने से इनकार कर दिया। अब युवक के परिवार वाले भी राहुल को जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। बहरहाल, इस संबंध में कौशांबी के प्रभारी निरीक्षक महेश चंद्र का कहना है कि तहरीर मिली है। मामले की जांच की जा रही है। निष्पक्ष कार्रवाई की जाएगी।

Edited By: Vinay Saxena