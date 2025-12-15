कौशांबी में खान निरीक्षक को ट्रक से कुचलने का प्रयास, हमराही समेत बाल-बाल बचे, सरकारी गाड़ी क्षतिग्रस्त
कौशांबी में खनिज वाहनों की जांच करते समय, खान निरीक्षक की सरकारी गाड़ी को एक ट्रक ने टक्कर मार दी। इस घटना में खान निरीक्षक और उनके साथी बाल-बाल बचे, ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, कौशांबी। कोखराज क्षेत्र के परसरा के समीप खनिज लदे वाहनों की चेकिंग कर रहे खान निरीक्षक के सरकारी वाहन में तेज रफ्तार बालू लदे ट्रक ने टक्कर मार दिया। हादसे में खान निरीक्षक बाल-बाल बच गए। हालांकि, सरकारी वाहन क्षतिग्रस्त हो गया। खान निरीक्षक ने पुलिस की मदद से ट्रक चालक को गोल्डन ढाबा के पास से धर दबोचा। खान निरीक्षक की तहरीर पर पुलिस ने ट्रक चालक के खिलाफ जानलेवा हमले का केस दर्ज कर चालान कर दिया है।
खान निरीक्षक शत्रुघ्न सिंह ने बताया कि रविवार दोपहर में वह अवैध परिवहन व खनन नियंत्रण के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत परसरा के समीप वाहनों की चेकिंग कर रहे थे। इस दौरान 16 चक्का ओवरलोड ट्रक बालू लादकर आता दिखा। इस पर हमराही सुखराम प्रजापति व उनके वाहन चालक विजय कुमार ने ट्रक चालक को रुकने का इशारा किया।
चालक ने ट्रक रोकने के बजाय उनके वाहन में टक्कर मारते हुए हाईवे की तरफ गाड़ी की रफ्तार बढ़ा दिया। जानकारी तत्काल कोखराज इंस्पेक्टर सीबी मौर्य को दी गई। इसके अलावा वह खुद भी ट्रक चालक का पीछा करने लगे। हाईवे पर स्थित गोल्डन ढाबा के समीप पुलिस व उनकी संयुक्त टीम ने घेराबंदी कर ट्रक समेत चालक को पकड़ लिया।
ट्रक चालक की पहचान प्रयागराज के गंगानगर क्षेत्र के नवाबगंज अंतर्गत बरीबोझ निवासी सूरज कुमार सरोज के रूप में हुई। इंस्पेक्टर चंद्र भूषण मौर्य का कहना है कि खान निरीक्षक की तहरीर पर ट्रक चालक के खिलाफ जानलेवा हमले का केस दर्ज कर लिया गया है। सोमवार को लिखापढ़ी के बाद चालान कोर्ट भेजा गया, जहां से उसे अदालत ने जेल भेज दिया है।
