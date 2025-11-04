कौशांबी में मासूम की दर्दनाक मौत, 6 फीट गहरे खुले नाले में समा गई, नगर पालिक की सामने आई लापरवाही

जागरण संवाददाता, कौशांबी। नगर पालिका परिषद मंझनपुर के हजरतगंज मुहल्ले में लापरवाही के कारण एक मासूम की नाले में गिरकर मौत हो गई। पालिका प्रशासन ने छह फीट गहरे व दो फीट चौड़े नाले का बस्ती के बीच निर्माण कराकर बिना उसके ऊपर स्लैब डाले छोड़ दिया था। पालिका प्रशासन की इस लापरवाही को लेकर स्थानीय लोगों में आक्रोश व्याप्त है।

बस्ती के बीच में खुला छोड़ दिया गया नाला हजरतगंज मुहल्ला निवासी मोहम्मद वसीम मुंबई में रहकर रोजगार करते हैं। उनकी पत्नी दो वर्षीय इकलौती बेटी इनाया के साथ घर पर रहती है। वसीम के घर के आगे से नगर पालिका परिषद की तरफ से गंदे पानी की निकासी के लिए पक्का नाला बनाया गया है। स्थानीय लोगों की मानें तो नाला करीब छह फीट गहरा व दो फीट चौड़ा बना है। आबादी के बीच से गुजरे इस नाले पर ऊपर से स्लैब डालकर नहीं पाटा गया है।

मासूम घर के बाहर खेल रही थी मंगलवार सुबह वमीम की बेटी इनाया मां के साथ घर के बाहर खेल रही थी। इस दौरान किसी काम से इनाया की मां घर के अंदर चली गई। इनाया खेलते हुए नाले के करीब पहुंची व पैर फिसलने के कारण पानी में गिर गई।

बाहर तो निकाला गया लेकिन बचा नहीं सके घटना देख स्थानीय लोग शोर मचाते हुए पहुंचे व किसी तरह गंदे पानी में डूबी बच्ची को बाहर निकाला। इलाज के लिए उसे मेडिकल कालेज लाया गया, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। नगर पालिका की लापरवाही के कारण मासूम की मौत से लोगों में रोष है। घटना की जानकारी के बाद भी पालिका प्रशासन की तरफ से कोई नुमाइंदा पीड़ित स्वजन के आंसू पोछने नहीं आया।

मृत मासूम के स्वजन का आक्रोश मासूम की बड़ी मां रेहाना का कहना है कि एक वर्ष से नाला खुला पड़ा है। कई बार इसकी सूचना नगर पालिका में दी जा चुकी है, लेकिन किसी ने नहीं सुनी। क्या पता था कि आज हमारी इनाया इसी लापरवाही के नाले की भेंट चढ़ जाएगी।

अधिशासी अधिकारी बोलीं- लापरवाही पर होगी कार्रवाई मंझनपुर की अधिशासी अधिकारी प्रतिभा सिंह का कहना है कि नाले में डूबकर बच्ची की मौत हुई है। इसकी जानकारी मिली है। नाला खुला नहीं है। लोगों ने नाले के ऊपर दीवार खड़ी कर ली है। इसलिए उसमें चटिया नहीं रखे जा सकते हैं। नाले की सफाई नहीं की जा रही थी। इसकी जांच कराई जाएगी। लापरवाही के लिए जो भी जिम्मेदार होगा, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।