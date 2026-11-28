संसू, जागरण, चायल (कौशांबी)। एयरपोर्ट थाना क्षेत्र के गांजा और गौसपुर कटहुला गांव के बीच ससुर खदेरी नदी पर बने पुल पर शनिवार सुबह हादसा हुआ। बाइक से परीक्षा देने जा रहे छात्र को एक पिकअप वाहन ने टक्कर मार दिया। हादसे में छात्र की मौत हो गई। आक्रोशित छात्र के घरवाले और ग्रामीणों ने मार्ग पर जाम लगाया। हादसे को अंजाम देने वाले वाहन की बरामदगी पर अड़े रहे। इससे पांच घंटे शव घटनास्थल पर पड़ा रहा। इसके बाद लोगों ने मोहनी चौराहा पर शव रखकर प्रयागराज-कौशांबी मार्ग पर भी जाम लगाया।

25 वर्षीय निखिल बाइक से बीए की परीक्षा देने जा रहा था एयरपोर्ट क्षेत्र के गांजा गांव निवासी 25 वर्षीय निखिल सिंह पुत्र मानसिंह इलाके के कादिलपुर स्थित बीबीएस डिग्री कॉलेज में बीए प्रथम वर्ष का छात्र था। इन दिनों परीक्षा हो रही है। सेंटर गौसपुर कटहुला गांव स्थित केपी कॉलेज में सेंटर पड़ा था। शनिवार सुबह करीब सात बजे निखिल बाइक से परीक्षा देने जा रहा था। कुछ देर बाद लोगों ने घरवालों को निखिल के लहूलुहान हालत में पड़े होने की सूचना दी।