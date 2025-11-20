कौशांबी में सराफा कारोबारी से 10 लाख के गहने लूटे, बोलेरो सवार चार बदमाशों ने दिया घटना को अंजाम

जागरण संवाददाता, कौशांबी। पुलिस के सघन चेकिंग अभियान को चुनौती देते हुए बोलेरो सवार चार बदमाशो ने सारे राह सराफा कारोबारी से दस लाख रुपये कीमत के आभूषण लूट लिया। घटना को अंजाम देने के बाद, बिना नंबर प्लेट लगी बोलेरो सवार फकीराबाद की तरफ भाग निकले।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

वारदात की सूचना से पुलिस महकमें में खलबली मच गई। पुलिस ने क्षेत्र में लगे सीसीटीवी फुटेज के जरिए बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है। सराय अकिल क्षेत्र कस्बा निवासी अंशु सोनी पुत्र शिव मूरत सोनी सराफा कारोबारी है। अंशु की दुकान इलाके पुरखास चौराहे पर है। अंशु के मुताबिक बुधवार की शाम करीब पांच बजे वह अपनी दुकान बंद कर प्रतिदिन को भांति सोने चांदी के आभूषण भरे बैग लेकर मोटर साइकिल से घर जा रहा था।

इस बीच जैसे ही वह सराय अकिल के बिन्नई मोड़ पहुंचा तभी पीछे से बोलेरो सवार लोगों ने ओवरटेक करके उसकी बाइक रोक लिया। बोलेरा से उतरे दो युवकों ने आभूषण से भरा बैग छीन लिया और फकीराबाद की तरह भाग निकले। अंशु का कहना है कि बोलेरा में कुल चार लोग सवार थे और उसमें नंबर प्लेट नहीं लगी थी।

अंशु के शोरगुल करने पर पहुंचे स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने आसपास के प्रतिष्ठित प्रतिष्ठानों में लगे सीसीटीवी कैमरे से फुटेज निकाल कर बदमाशों की तलाश शुरू कर दिया है। पुलिस को दी गई तहरीर में अंशु ने बताया कि बैग में पांच किलो चांदी व सोने के लगभग दस लाख रुपये के आभूषण था।