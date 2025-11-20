Language
    कौशांबी में सराफा कारोबारी से 10 लाख के गहने लूटे, बोलेरो सवार चार बदमाशों ने दिया घटना को अंजाम

    By Shivam Yadav Edited By: Shivam Yadav
    Updated: Thu, 20 Nov 2025 12:48 PM (IST)

    कौशांबी में एक सराफा कारोबारी से बोलेरो सवार चार बदमाशों ने दस लाख रुपये के गहने लूट लिए। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

    जागरण संवाददाता, कौशांबी। पुलिस के सघन चेकिंग अभियान को चुनौती देते हुए बोलेरो सवार चार बदमाशो ने सारे राह सराफा कारोबारी से दस लाख रुपये कीमत के आभूषण लूट लिया। घटना को अंजाम देने के बाद, बिना नंबर प्लेट लगी बोलेरो सवार फकीराबाद की तरफ भाग निकले।

    वारदात की सूचना से पुलिस महकमें में खलबली मच गई। पुलिस ने क्षेत्र में लगे सीसीटीवी फुटेज के जरिए बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है।

    सराय अकिल क्षेत्र कस्बा निवासी अंशु सोनी पुत्र शिव मूरत सोनी सराफा कारोबारी है। अंशु की दुकान इलाके पुरखास चौराहे पर है। अंशु के मुताबिक बुधवार की शाम करीब पांच बजे वह अपनी दुकान बंद कर प्रतिदिन को भांति सोने चांदी के आभूषण भरे बैग लेकर मोटर साइकिल से घर जा रहा था।

    इस बीच जैसे ही वह सराय अकिल के बिन्नई मोड़ पहुंचा तभी पीछे से बोलेरो सवार लोगों ने ओवरटेक करके उसकी बाइक रोक लिया। बोलेरा से उतरे दो युवकों ने आभूषण से भरा बैग छीन लिया और फकीराबाद की तरह भाग निकले। अंशु का कहना है कि बोलेरा में कुल चार लोग सवार थे और उसमें नंबर प्लेट नहीं लगी थी।

    अंशु के शोरगुल करने पर पहुंचे स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने आसपास के प्रतिष्ठित प्रतिष्ठानों में लगे सीसीटीवी कैमरे से फुटेज निकाल कर बदमाशों की तलाश शुरू कर दिया है। पुलिस को दी गई तहरीर में अंशु ने बताया कि बैग में पांच किलो चांदी व सोने के लगभग दस लाख रुपये के आभूषण था।

    घटना से इलाके में दहशत है। क्षेत्रीय लोगों का कहना है कि पुलिस यातायात माह नवंबर के तहत जगह जगह चेकिंग अभियान चला रही है। इसके बावजूद बेखौफ बदमाशों ने घटना को अंजाम दिया।

    घटना की तहरीर मिली है। मामले में मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। जल्द ही बदमाशों को सलाखों के पीछे किया जाएगा।

    -वीर प्रताप सिंह थाना प्रभारी सराय अकिल