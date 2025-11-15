Language
    कौशांबी में फिजियोथेरेपी कराने गई युवती से दुष्कर्म का प्रयास, क्लीनिक में घटना, डॉक्टर पर केस दर्ज

    By Jagran News Edited By: Brijesh Srivastava
    Updated: Sat, 15 Nov 2025 07:56 PM (IST)

    कौशांबी के मंझनपुर में एक फिजियोथेरेपी क्लीनिक में दलित युवती के साथ दुष्कर्म का प्रयास किया गया। पीड़िता के अनुसार, थेरेपी के दौरान डॉक्टर सौरभ गुप्ता ने अश्लील हरकतें की और विरोध करने पर जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी डॉक्टर की तलाश शुरू कर दी है। पीड़िता ने घटना की जानकारी अपने परिजनों को दी, जिसके बाद पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई।

    कौशांबी में फिजियोथेरेपी करने वाले डाक्टर ने युवती से दुष्कर्म का प्रयास किया, केस दर्ज होने के बाद से आरोपित फरार है।

    जागरण संवाददाता, कौशांबी। मंझनपुर कस्बा स्थित हींलिग हेल्थ फिजियोथेरेपी क्लीनिक में थेरेपी कराने गई दलित युवती के साथ चिकित्सक ने दुष्कर्म का प्रयास किया। युवती के शोर मचाने पर आरोपित चिकित्सक ने उसे जान से मारने की धमकी दी।

    केस दर्ज होने के बाद से फरार है आरोपित 

    भुक्तभोगी युवती ने इस वारदात की शिकायत मंझनपुर कोतवाली में की। इसके बाद पुलिस ने आरोपित क्लीनिक संचालक चिकित्सक के खिलाफ मुकदमा कायम कर लिया है। केस दर्ज होने के बाद से आरोपित फरार है। पुलिस उसकी तलाश कर रही है।

    हाथ में चोट लगने के बाद कराने गई थी फिजियोथेरेपी  

    नगर पालिका परिषद मंझनपुर के एक मुहल्ले में रहने वाली दलित युवती का कहना है कि पिछले दिनों उसके हाथ में चोट लगी थी। वह 12 नवंबर को मंझनपुर कस्बा स्थित हींलिग हेल्थ फिजियोरेपी क्लीनिक में थेरेपी कराने आई थी। आरोप है कि थेरेपी के दौरान क्लीनिक के संचालक डा. सौरभ गुप्ता उसके साथ अश्लील हरकत करने लगे। कई जगह बैड टच किया गया।

    जान से मारने की धमकी भी दी 

    चिकित्सक की मंशा भांप उसने विरोध किया तो आरोपित ने उसके साथ दुष्कर्म का प्रयास किया। काफी चिरौरी मिन्नत के बाद चिकित्सक ने उसे धमकी दी कि घटना के बाबत किसी से शिकायत की तो घर से उठवाकर जान से मार देगा। घटना से युवती काफी डर गई थी। स्वजन ने उसे उदास देखा तो पूछताछ की। इस पर युवती ने आपबीती बताया। स्वजन के साथ पीड़ित ने शुक्रवार को सदर कोतवाली पहुंच कर आरोपित डा. सौरभ के खिलाफ तहरीर दी।

    आरोपित चिकित्सक की पुलिस कर रही तलाश

    इस संबंध में इंस्पेक्टर सुनील कुमार सिंह ने बताया कि पीड़िता की तहरीर पर आरोपित चिकित्सक के खिलाफ मुकदमा कायम कर लिया गया है। प्रकरण दलित उत्पीड़न से जुड़ा होने के कारण मामले की जांच सर्किल अफसर करेंगे। आरोपित चिकित्सक की तलाश की जा रही है।