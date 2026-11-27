जागरण संवाददाता, कौशांबी। मेडिकल कॉलेज के एमसीएच विंग में गुरुवार रात प्रसव के बाद तीन नवजात बच्चों की मौत का आरोप लगा। एक साथ तीन नवजात की मौत से अस्पताल परिसर में अफरा-तफरी मच गई। आक्रोशित घरवालों ने स्वास्थ्यकर्मियों पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए हंगामा किया। घरवालों ने शिकायत मंझनपुर कोतवाली में भी की है।

गुरुवार शाम करीब पांच बजे सरायअकिल थाना क्षेत्र के भगवानपुर बहुगरा गांव निवासी सोनम मौर्य पत्नी सुरेश कुमार को एंबुलेंस से मेडिकल कॉलेज के प्रसव कक्ष में भर्ती कराया गया। चिकित्सकों और स्वास्थ्यकर्मियों की टीम ने प्रसव कराया। इस दौरान उन्होंने बेटी को जन्म दिया। कुछ देर बाद अचानक नवजात की हालत बिगड़ गई और उसकी मौत हो गई।

इससे आक्रोशित नवजात के परिवार के सदस्यों ने स्वास्थ्यकर्मियों पर लापरवाही का आरोप लगाया। उनका कहना था कि नवजात को एनआईसीयू में रखने के बजाय दूसरे बच्चे को वहां रखा गया, जिससे उसकी जान चली गई। इसके बाद रात करीब 7:40 बजे भेलखा गांव निवासी राजरानी देवी पत्नी दिलीप कुमार का प्रसव कराया गया। उन्होंने मृत बेटी को जन्म दिया। रात करीब 10:20 बजे सरसवां क्षेत्र के एलई उर्फ बक्शीपर गांव निवासी मधु देवी पत्नी अमित कुमार का प्रसव हुआ। उनके यहां भी मृत बेटे का जन्म हुआ।