कौशांबी के फरेबी दंपती की कारस्तानी, मृत व्यक्ति की भूमि का करा लिया बैनामा, गवाह के भी फर्जी निकले दस्तावेज
कौशांबी में एक धोखेबाज दंपती ने सिराथू तहसील के कर्मचारियों की मिलीभगत से एक मृतक व्यक्ति की जमीन का बैनामा करा लिया। मृतक के बेटे को इस फर्जीवाड़े का पता तब चला जब वह जमीन के कागजात निकलवाने तहसील गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है, और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की बात कही है।
जागरण संवाददाता, कौशांबी। सिराथू तहसील कर्मियों की लापरवाही का फायदा उठाते हुए एक फरेबी दंपती ने मृतक की भूमि का बैनामा करा लिया। तहसील से पिता की संपत्ति के बाबत कागजात निकालने पहुंचा बेटा तब हैरत में पड़ गया, जब जमीन बेचने वाला व बिक्री में गवाही देने वाले के भी दस्तावेज फर्जी निकले। घटना की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की छानबीन शुरू कर दी है।
प्रयागराज के करेली निवासी है पीड़ित
प्रयागराज के करेली निवासी मोहम्मद ओसामा सईद ने बताया कि उनके पिता मंजर सईद का 14 मार्च 2025 को इंतकाल हो गया था। अंतिम संस्कार के बाद परिवारीजन अपने-अपने कामों में जुट गए। बताया कि पिता के नाम सदर कोतवाली क्षेत्र के नारा गांव में कृषि भूमि थी।
अन्य जमीन भी हेराफेरी कर करा ली अपने नाम
10 अगस्त 2025 को जमीन के कागज निकालने पर पता चला कि बलीपुर नारा निवासी रामबाबू मौर्य ने पिता की जगह किसी दूसरे व्यक्ति को खड़ा करके 27 मार्च 2025 को ही जमीन का बैनामा अपने नाम करा लिया है। इसी तरह से आरोपित ने पीड़ित के पिता के नाम की कुछ अन्य जमीन भी हेराफेरी कर अपने नाम करा ली है।
सैनी थाना प्रभारी बोले- केस दर्ज कर कराई जा रही जांच
पीड़ित का कहना है कि इस पूरे खेल में आरोपित की पत्नी खुशबू मौर्य व दो अन्य व्यक्ति भी उसके साथ थे। इस संबंध में सैनी थाना प्रभारी धर्मेंद्र सिंह का कहना है कि प्रकरण गंभीर है। अदालत के आदेश पर मुकदमा कायम कराकर जांच कराई जा रही है। जो भी तथ्य सामने आएंगे, उस हिसाब से आगे की कार्रवाई की जाएगी।
