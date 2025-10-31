कौशांबी के डीएम ने गांव में लगाई चौपाल, लापरवाही बरतने पर जेई का वेतन रोका, ग्रामीणों की सुनी समस्याएं

जागरण संवाददाता, कौशांबी। गांव की समस्या का गांव में समाधान के मकसद से जाठी गांव में शुक्रवार को आयोजित ग्राम चौपाल में जिलाधिकारी डा.अमित पाल पहुंचे। उन्होंने ग्रामीणों से संवाद स्थापित करते हुए उनकी समस्याओं को सुना और संबंधित विभागों को तत्परता से समाधान के निर्देश दिए। इस अवसर पर लापरवाही पाए जाने पर जल निगम के जेई का वेतन रोकने के निर्देश दिए।

पेयजल आपूर्ति में लापरवाही पर सख्त निर्देश उन्होंने पेयजल आपूर्ति में लापरवाही मिलने पर अवर अभियंता जल निगम का वेतन रोकने का निर्देश दिया। बिजली की शिकायतों के समाधान के लिए अधिशासी अभियंता विद्युत को गांव में शिविर लगाकर समस्याओं का निस्तारण करने को कहा।

ग्रामीणों से डीएम ने योजनाओं की ली जानकारी जिलाधिकारी (डीएम) ने चौपाल में ग्रामीणों से सरकारी योजनाओं मसलन पेंशन, शौचालय, राशन कार्ड, कन्या सुमंगला, आवास योजना और पोषण आहार की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि जो पात्र लाभार्थी अब तक योजनाओं से वंचित हैं, उन्हें शीघ्र लाभांवित किया जाए। ग्रामवासियों से यह भी पूछा कि अध्यापक विद्यालय समय से आते हैं या नहीं। ग्रामीणों ने बताया कि शिक्षक नियमित रूप से विद्यालय आते हैं और बच्चों को अच्छी तरह पढ़ाते हैं।

बीडीओ से प्रत्येक सप्ताह कार्य की समीक्षा को कहा डीएम ने अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग को निर्देश दिया कि जाठी के संपर्क मार्ग की मरम्मत कार्य शीघ्र पूरा किया जाए। साथ ही उन्होंने खंड विकास अधिकारी (बीडीओ) को प्रत्येक सप्ताह कार्य की समीक्षा करने के निर्देश दिए। गांव में अमृत सरोवर निर्माण कार्य में आ रही बाधाओं को देखते हुए नायब तहसीलदार को भूमि विवाद का त्वरित निस्तारण करने और ग्राम पंचायत सचिव को शेष कार्य शीघ्र पूरा कराने के निर्देश दिए।