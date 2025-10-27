Language
    कौशांबी में मूक-बधिर विवाहिता की निजी अस्पताल में इलाज के दौरान मौत, झोलाछाप पर लापरवाही का आरोप, हंगामा

    By Brijesh SrivastavaEdited By: Brijesh Srivastava
    Updated: Mon, 27 Oct 2025 08:07 PM (IST)

    कौशांबी में एक निजी क्लिनिक में इलाज के दौरान मूक-बधिर विवाहिता की मौत हो गई। परिजनों ने झोलाछाप डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगाया है। बुखार होने पर महिला को क्लिनिक में भर्ती कराया गया था, जहाँ ग्लूकोज चढ़ाने के बाद उसकी हालत बिगड़ गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच शुरू कर दी है।

    Hero Image

    रीना जायसवाल की फाइल फोटो, जिसकी इलाज के दौरान मौत हुई। सौजन्य : स्वजन 

    संसू जागरण, गुरौली (कौशांबी)। सरायअकिल क्षेत्र के कनैली चौराहा स्थित एक निजी क्लीनिक में इलाज के दौरान मूक-बधिर विवाहिता की हालत बिगड़ने के बाद मौत हो गई। स्वजन ने झोलाछाप पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए पुलिस को तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है।

    सरायअकिल कस्बे की रहने वाली थी रीना

    सरायअकिल कस्बे की रहने वाली 30 वर्षीय रीना देवी पत्नी वीरेंद्र जायसवाल लगभग 10 दिन पूर्व अपने मायके जुगराजपुर गांव निवासी अंबिका जायसवाल के घर आइ थी। वह मूक-बधिर है। बताते हैं कि उसे बुखार आ रहा था। शुरू में दो-तीन दिन तक स्थानीय स्तर पर दवा कराने के बावजूद आराम नहीं मिला, तब स्वजन उसे कनैली चौराहा स्थित एक निजी क्लीनिक में भर्ती कराया।

    ग्लूकोज चढ़ाने के बाद बिगड़ी तबीयत 

    पिछले एक सप्ताह से उसका इलाज चल रहा था। स्वजन के अनुसार रविवार को झोलाछाप ने रीना को ग्लूकोज चढ़ाने की सलाह दी। जैसे ही ग्लूकोज चढ़ाना शुरू किया गया, विवाहिता की तबीयत अचानक बिगड़ने लगी। घबराए झोलाछाप ने स्वजन से मरीज को ले जाने के लिए कहा। स्वजन आनन-फानन में रीना को सरायअकिल स्थित एक निजी अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डाक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

    परिवार के लोगों ने किया हंगामा

    मौत के बाद स्वजन ने हंगामा काटते हुए आरोप लगाया कि झोलाछाप द्वारा गलत इलाज करने और लापरवाही के कारण विवाहिता की जान गई है। मौत से स्वजन में कोहराम है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने लोगों को शांत कराते हुए शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं, क्लीनिक संचालक मौके से फरार हो गया। इस संबंध में इंस्पेक्टर वीरेश सिंह का कहना है कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। रिपोर्ट आने के बाद विधिक कार्रवाई की जाएगी।

    सीएचसी अधीक्षक बोले- जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी 

    सीएचसी कनैली के अधीक्षक डॉ. मुक्तेश द्विवेदी का कहना है कि मामले की जानकारी मिली है। प्रकरण की जांच कराई जा रही है। सत्यता के आधार पर विधिक कार्रवाई करते हुए उच्चाधिकारियों को अवगत कराया जाएगा।