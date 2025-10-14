Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    कौशांबी में मासूम बेटे संग थाने के फालोवर की बेटी का अपहरण, बेटे के इलाज के लिए पैदल जा रही थी विवाहिता

    By RAJ KUMAR SRIVASTAVAEdited By: Brijesh Srivastava
    Updated: Tue, 14 Oct 2025 09:05 PM (IST)

    कौशांबी के करारी क्षेत्र में एक विवाहिता और उसके मासूम बच्चे का अपहरण हो गया। विवाहिता का पिता, जो पिपरी थाने में फालोवर है, ने पुलिस अधीक्षक से शिकायत की है। महिला अपने बीमार बेटे का इलाज कराने जा रही थी तभी गांव के कुछ लोगों ने उसे अगवा कर लिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है, ज़मीन विवाद की आशंका जताई जा रही है।

    prefferd source google
    Hero Image

    कौशांबी के पिपरी थाने में तैनात फालोवर की पुत्री और पोते का अपहरण कर लिया गया है।

    जागरण संवाददाता, कौशांबी। करारी क्षेत्र के बजहा खुर्रमपुर परौआ गांव में बेटे का इलाज कराने निकली विवाहिता को अगवा कर लिया गया। घटना की जानकारी से स्वजन परेशान है। विवाहिता का पिता पिपरी थाने का फालोवर है। मंगलवार को पीड़ित ने एसपी राजेश कुमार से शिकायत कर कार्रवाई की मांग की है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पिपरी थाने में तैनात है फालोवर

    बजहा खुर्रमपुर परौआ गांव निवासी छोटे लाल पुलिस विभाग में फालोवर है। उसकी तैनाती पिपरी थाने में है। छोटेलाल की पत्नी विमला देवी ने बताया कि उनकी 25 वर्षीय बेटी आशा देवी अपने एक साल के बच्चे के साथ मायका में थी।

    मंझनपुर स्थित अस्प्ताल जाते समय वारदात

    22 सितंबर 2025 की दोपहर वह मंझनपुर स्थित तेजमती अस्पताल में बीमार बेटे का इलाज कराने के लिए पैदल ही घर से निकली थी। आरोप है कि इसी बीच गांव के ही आधा दर्जन लोगों ने बेटे सहित विवाहिता को अगवा कर लिया। इसके बाद से बेटी व नाती का कुछ पता नहीं चल सका। घटना की शिकायत पुलिस से की गई। पुलिस के कार्रवाई नहीं करने पर छोटे लाल व उसकी पत्नी ने मंगलवार को एसपी राजेश कुमार से शिकायत की।

    एसपी ने जांच कर कार्रवाई का दिया आश्वासन 

    पीड़ित के मुताबिक एसपी ने जांच कराकर कार्रवाई का आश्वासन दिया है। इस संबंध में करारी थाना प्रभारी सियाकांत चौरसिया का कहना है कि फालोवर का गांव के ही कुछ लोगों से जमीन को लेकर पुराना विवाद चल रहा है। इसी को लेकर दोनों पक्ष एक दूसरे का विरोधी हैं। लिहाजा, ऐसी कोई तहरीर भी अभी तक नहीं मिली। शिकायत मिलती है तो प्रकरण की जांच कर कार्रवाई की जाएगी।