कौशांबी में मासूम बेटे संग थाने के फालोवर की बेटी का अपहरण, बेटे के इलाज के लिए पैदल जा रही थी विवाहिता

जागरण संवाददाता, कौशांबी। करारी क्षेत्र के बजहा खुर्रमपुर परौआ गांव में बेटे का इलाज कराने निकली विवाहिता को अगवा कर लिया गया। घटना की जानकारी से स्वजन परेशान है। विवाहिता का पिता पिपरी थाने का फालोवर है। मंगलवार को पीड़ित ने एसपी राजेश कुमार से शिकायत कर कार्रवाई की मांग की है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

पिपरी थाने में तैनात है फालोवर बजहा खुर्रमपुर परौआ गांव निवासी छोटे लाल पुलिस विभाग में फालोवर है। उसकी तैनाती पिपरी थाने में है। छोटेलाल की पत्नी विमला देवी ने बताया कि उनकी 25 वर्षीय बेटी आशा देवी अपने एक साल के बच्चे के साथ मायका में थी।

मंझनपुर स्थित अस्प्ताल जाते समय वारदात 22 सितंबर 2025 की दोपहर वह मंझनपुर स्थित तेजमती अस्पताल में बीमार बेटे का इलाज कराने के लिए पैदल ही घर से निकली थी। आरोप है कि इसी बीच गांव के ही आधा दर्जन लोगों ने बेटे सहित विवाहिता को अगवा कर लिया। इसके बाद से बेटी व नाती का कुछ पता नहीं चल सका। घटना की शिकायत पुलिस से की गई। पुलिस के कार्रवाई नहीं करने पर छोटे लाल व उसकी पत्नी ने मंगलवार को एसपी राजेश कुमार से शिकायत की।