फरार अंतरराज्यीय गांजा तस्कर कांग्रेस नेता पंकज त्रिपाठी 50 हजार का इनामिया बना, IG ने रखा इनाम
कौशांबी में फरार चल रहे अंतरराज्यीय गांजा तस्कर और कांग्रेस नेता पंकज त्रिपाठी पर आइजी अजय मिश्र ने 50 हजार रुपये का इनाम घोषित किया है। 29 अक्टूबर को सैनी इलाके से पंकज के गिरोह के सात सदस्यों को 15 लाख रुपये के गांजे के साथ गिरफ्तार किया गया था। पंकज त्रिपाठी पर पड़ोसी जनपदों में गांजा तस्करी करने का आरोप है और वह गिरफ्तारी से बचने के लिए लगातार भाग रहा है। कांग्रेस ने पंकज त्रिपाठी को पार्टी से निष्कासित कर दिया है।
जागरण संवाददाता, कौशांबी। अंतरराज्यीय गांजा तस्कर कांग्रेस नेता पंकज त्रिपाठी की गिरफ्तारी के लिए आइजी अजय मिश्र ने मंगलवार को 50 हजार रुपये का इनाम घोषित किया है 29 अक्टूबर को सैनी इलाके से पंकज के गिरोह के सात सदस्यों को पुलिस ने गिरफ्तार कर 15 लाख रुपये कीमत का गांजा बरामद किया था। मुकदमा कायम होने के बाद पंकज लगातार पुलिस की टीमों को चकमा देकर फरार चल रहा था
सूचना पर एंटी नारकोटिक्स टीम ने की थी छापेमारी
एंटी नारकोटिक्स टीम बाराबंकी को सूचना मिली थी कि सैनी इलाके से बड़े पैमाने पर पड़ोसी जनपदों में गांजा तस्करी की जाती है। इस पर 29 अक्टूबर को टीम सैनी पहुंची। टीम ने एसपी से मुलाकात कर दबिश दिए जाने की मांग की। एसपी राजेश कुमार के आदेश पर सैनी थाना प्रभारी धर्मेंद्र सिंह व आबकारी की संयुक्त टीम ने सैनी निवासी सुनील जायसवाल पुत्र फूलचंद्र की दुकान में छापेमारी की।
59 किलो 245 ग्राम गांजा बरामद हुआ था
छापेमारी में टीम ने 59 किलो 245 ग्राम गांजा बरामद कर संजय त्रिपाठी उर्फ धर्मेंद्र, संदीप कुमार, पंकज विश्वकर्मा, रामकुमार सोनकर, राहुल यादव, सुनील जायसवाल और सुनील कुमार पटेल को गिरफ्तार किया। बरामद गांजा की कीमत 15 लाख रुपये बताई गई।
कड़ाधाम क्षेत्र निवासी पंकज त्रिपाठी का नाम आया
गांजा के साथ पकड़े गए आरोपितों ने बताया कि गिरोह का सरगना कड़ाधाम क्षेत्र के अकबरपुर सिपाह निवासी पंकज त्रिपाठी पुत्र स्वर्गीय जगदीश त्रिपाठी है। वह कांग्रेस से जुडा है। पंकज ही दूसरे राज्यों से गांजा लाकर उन्हें जिले के अलावा अन्य जनपदों में सप्लाई के लिए देता था। मुकदमे में नाम आने के बाद से पंकज लगातार पुलिस को चकमा देकर फरार चल रहा है। थाना प्रभारी सैनी धर्मेंद्र सिंह ने बताया कि फरार पंकज की गिरफ्तारी के लिए आइजी अजय मिश्रा ने 50 हजार रुपये का इनाम घोषित किया है।
क्या कहते हैँ कांग्रेस जिलाध्यक्ष
कांग्रेस जिलाध्यक्ष गौरव पांडेय का कहना है कि पंकज त्रिपाठी कड़ा ब्लाक का अध्यक्ष है। पहले आपराधिक गतिविधियों में संलिप्तता की जानकारी नहीं थी। सच्चाई सामने आने के बाद उसे पार्टी व पद से हटा दिया गया है। पार्टी में अपराधियों के लिए कोई जगह नहीं है।
