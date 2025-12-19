कौशांबी में मवेशी चोर गिरोह से पुलिस की मुठभेड़, एक के पैर में लगी गोली, चार बदमाश पुलिस गिरफ्त में आए
कौशांबी में मंझनपुर पुलिस और मवेशी चोर गिरोह के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें एक बदमाश घायल हो गया। पुलिस ने चार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और उनके पास ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, कौशांबी। मंझनपुर पुलिस ने मवेशी चोर गिरोह के चार सदस्यों को शुक्रवार भोर में धर दबोचा। रघवापुर गांव के समीप हुई पुलिस मुठभेड़ में गोली लगने से एक बदमाश घायल हो गया। उसे मेडिकल कालेज में भर्ती कराते हुए अन्य बदमाशों को जेल भेज दिया गया है। पुलिस ने बदमाशों की निशानदेही पर चोरी की भैसें भी बरामद कर ली है।
पशु चोरी की तहरीर पर केस दर्ज था
मंझनपुर कोतवाली के शमसाबाद निवासी राहुल यादव की पशुशाला से मंगलवार रात मवेशी चोर तीन भैंस खोल ले गए थे। दूसरे दिन पुलिस ने पशुपालक की तहरीर पर फिरोज, दिलशाद समेत चार लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया।
पतौना पुल के समीप तीन बदमाशों की गिरफ्तारी
एसपी राजेश कुमार ने मवेशी चोर गिरोह की धरपकड़ के लिए मंझनपुर कोतवाली पुलिस को अलर्ट कर घटना का अनावरण करने का निर्देश दिया। शुक्रवार भोर मुखबिर की सूचना पर कोतवाली पुलिस ने पतौना पुल के समीप से फिरोज, गुड्डू, दिलशाद निवासी रहीमपुर मौलानी करारी को धर दबोचा।
पुलिस टीम पर की फायरिंग
उनसे अन्य साथियों के संबंध में पुलिस ने पूछताछ की तो बताया कि उनका एक साथी आर्यन उर्फ बराती लाल निवासी बेला फतेहपुर रघवापुर गांव के समीप इंतजार कर रहा है। इस पर पुलिस टीम ने घेराबंदी की तो आरोपित ने पुलिस टीम पर फायर कर दिया। पुलिस की जवाबी फायरिंग में आर्यन के पैर में गोली लगी और वह गिर पड़ा।
तमंचा व कारतूस बरामद
पुलिस ने उसे पकड़कर तलाशी ली तो उसके पास से तमंचा व कारतूस बरामद हुआ। जख्मी बदमाश को पुलिस ने मेडिकल कालेज में भर्ती कराया है। पुलिस ने बदमाशों की निशानदेही पर चोरी गई भैंसों को भी बरामद किया। एसपी राजेश कुमार ने बताया कि फिरोज, गुड्डू व दिलशाद शातिर मवेशी तस्कर हैं। फिरोज के खिलाफ 18, गुड्डू के खिलाफ आठ व दिलशाद के खिलाफ पांच मुकदमे विभिन्न थानों में दर्ज हैं।
