जागरण संवाददाता, कौशांबी। संदीपन घाट थाना क्षेत्र के हथियाभीट गांव की एक महिला के सूटकेस का ताला तोड़कर अज्ञात चोरों ने सरकारी बस में लाखों रुपये के सोने-चांदी के आभूषण और नकदी पार कर दी। मूरतगंज पहुंचने पर महिला को चोरी की जानकारी हुई। पीड़िता ने चौकी पुलिस को लिखित शिकायत देकर कार्रवाई की मांग की है।

जानकारी के अनुसार, हथियाभीट निवासी जयकरन सिंह ने अपनी पुत्री रंजना सिंह की शादी दो वर्ष पहले हरदोई जनपद निवासी सतेंद्र सिंह के साथ की थी। मंगलवार को रंजना फतेहपुर जनपद के लखनहा गांव में अपनी बुआ के यहां शादी समारोह में शामिल होने गई थी। बुधवार दोपहर वह अपनी मां पक्ष की दो महिलाओं के साथ मायके लौट रही थी। उसने थरियांव से मूरतगंज आने के लिए सरकारी बस पकड़ी थी।