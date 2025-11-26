संवाद सूत्र, बारा। कौशांबी थाना क्षेत्र के कोसम इनाम गांव के रहने वाले एक युवक को ससुरालियों ने पीटकर मार डाला। यह गंभीर आरोप युवक की मां ने लगाया है। वजह पति-पत्नी के बीच विवाद बताया जा रहा है। सरायअकिल क्षेत्र के सुरसेनी गांव स्थित ससुराल में वारदात को अंजाम दिया गया। प्रकरण में मृतक की मां ने चार लोगों के खिलाफ नामजद तहरीर पुलिस को दी है। हालांकि, पुलिस का दावा है कि देर शाम तक कोई शिकायती पत्र प्राप्त नहीं हुआ।

कोसम इनाम निवासी 38 वर्षीय शिवमूरत पुत्र स्वर्गीय मेड़ी लाल गांव में ही मजदूरी कर स्वजन संग गुजर-बसर करता था। उसके पांच बच्चे हैं। एक बेटा बड़ा और चार बेटियां उससे छोटी हैं। शिवमूरत की मां गुलबसिया देवी ने बताया कि बेटा शिवमूरत और बहू गीता देवी में अक्सर किसी न किसी बात को लेकर कहासुनी होती रहती थी। एक सप्ताह पहले भी बेटा और बहू में कुछ कहासुनी हो गई थी। उसके बाद नाराज होकर बहू बच्चों को लेकर अपने मायके चली गई थी।

उसे बुलाने के लिए बेटा 21 नवंबर को ससुराल गया था, लेकिन वह लौटा नहीं। मां का कहना है कि इस पर बेटे का हाल जानने के लिए उसने फोन मिलाया तो बहू ने उठाया और बेटे से बात नहीं हो सकी। चार दिन के बाद भी जब बेटा वापस नहीं लौटा तो मंगलवार को वह उसके ससुराल पहुंच गई। वहां उसे बताया गया कि शिवमूरत प्रयागराज के स्वरूपरानी नेहरू अस्पताल में भर्ती है। उसका कहना है कि आस-पास के लोगों से बेटे के साथ मारपीट किए जाने की जानकारी मिली। मारपीट में घायल होने के बाद उसे एसआरएन अस्पताल में भर्ती करा दिया गया।

जब वह अस्पताल गई तो उसे बेटा मरणासन्न हालत में मिला। इस पर पीड़िता लौटकर सरायअकिल थाना पहुंची और पुलिस को चार लोगों के खिलाफ नामजद तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की। वहींं, बुधवार को उसकी मौत उपचार के दौरान अस्पताल में हो गई। जानकारी होने पर मां रोते-बिलखते अस्पताल पहुंची। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।