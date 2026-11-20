संसू, जागरण, भरवारी (कौशांबी)। चायल विधानसभा क्षेत्र से बहुजन समाज पार्टी (बसपा) से लगातार दो बार विधायक रहे पूर्व विधायक दयाराम पासी का 76 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। शुक्रवार की सुबह उन्होंने अंतिम सांस ली। उनके निधन की खबर से जिले के राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई। क्षेत्र के लिए अपूरणीय क्षति बताया गया।

वर्ष 2002 और 2007 में दर्ज की थी जीत दयाराम पासी वर्ष 2002 और 2007 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में बसपा के प्रत्याशी के रूप में चायल सीट से विधायक निर्वाचित हुए थे। वर्ष 2002 के चुनाव में उन्होंने समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी राधेश्याम भारती को हराकर जीत दर्ज की थी। इसके बाद 2007 में लगातार दूसरी बार विधानसभा पहुंचकर क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। वर्ष 2012 में बसपा के ही आसिफ जाफरी ने चायल सीट पर जीत दर्ज की।

पुत्रवधू कविता पासी नगर पालिका भरवारी की अध्यक्ष हैं पूर्व विधायक दयाराम पासी सरल, सहज, लोकप्रिय और जुझारू जननेता के रूप में पहचाने जाते थे। उनकी सादगीपूर्ण जीवनशैली और आमजन के प्रति सहज व्यवहार पहचान थी। उनके निधन से समर्थकों, शुभचिंतकों और क्षेत्रीय लोगों में शोक व्याप्त है। पूर्व विधायक के एकलौते पुत्र एडवोकेट आशीष व बहू नगर पालिका भरवारी अध्यक्ष कविता पासी सहित अन्य परिवारीजन गमगीन हैं।