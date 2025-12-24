ठंड का प्रकोप बढ़ते ही कौशांबी में अंडे के दाम में आया उछाल, प्रति सैकड़ा 90 रुपये बढ़ोतरी

जागरण संवाददाता, कौशांबी। ठंड का प्रकोप बढ़ते ही जिले में अंडे के दाम में उछाल आ गया है। कड़ाके की ठंड में अंडे की मांग बढ़ने के कारण महज तीन दिनों में ही भाव 90 रुपये प्रति सैकड़ा तक उछाल मार दिया है। फुटकर में प्रति अंडा दो रुपये कीमत बढ़ी है। बाजार में हाल तक अंडा 450 से 480 रुपये प्रति सैकड़ा बिक रहा था, वहीं अब इसका दाम 560 से 570 रुपये प्रति सैकड़ा तक पहुंच गया है। उबले अंडे की कीमत 10 से बढ़कर 12 रुपये हो गई।

नगर पालिका परिषद मंझनपुर के आस-पास क्षेत्रों व कस्बों में शाम होते ही अंडों की दुकानें सज जाती हैं। लोग सर्दी से राहत पाने के लिए अंडे का ज्यादा इस्तेमाल करने लगे हैं। अंडे का दाम बढ़ने का असर होटल, ठेला और छोटे नाश्ता की दुकानों पर भी दिख रहा है। उबला अंडा, अंडा करी, आमलेट और अंडा रोल की कीमतों में दो से 10 रुपये तक की बढ़ोतरी कर दी गई है।

इससे बाहर खाने वाले उपभोक्ताओं पर भी अतिरिक्त बोझ पड़ रहा है। कारोबारियों का कहना है कि तेज ठंड होने पर अंडे की मांग में अचानक बढ़ोतरी हो जाती है। लोग ठंड से बचाव और सेहत के लिए अंडे का सेवन अधिक करने लगते हैं। मांग के मुकाबले आपूर्ति सीमित रहने से कीमतें तेजी से बढ़ जाती हैं। थोक मंडियों से ही अंडा महंगे दामों पर मिल रहा है, जिसका असर खुदरा बाजार में भी साफ दिखाई दे रहा है।



चिकित्सक भी दे रहे अंडा खाने की सलाह



बढ़ती ठंड के बीच चिकित्सक भी अंडा के सेवन की सलाह दे रहे हैं। मेडिकल कालेज के चिकित्सक डा. संजीव सिंह का कहना है कि अंडा विटामिन एक, डी, बी-12 और खनिज से भरपूर होता है, जो मांसपेशी निर्माण, ऊर्जा, आंखों के स्वास्थ्य (ल्यूटिन, जेक्सैंथिन), हड्डियों की मजबूती और मस्तिष्क के कार्य (कोलीन) में मदद करता है।

यह वजन प्रबंधन, हृदय स्वास्थ्य और समग्र पोषण के लिए एक किफायती और शक्तिशाली खाद्य पदार्थ है, जो शरीर को स्वस्थ रखने और कई बीमारियों के जोखिम को कम करने में सहायक है। सर्दी के मौसम में अंडा खाने से शरीर को गर्मी मिलती है और कमजोरी दूर होती है। खासकर बच्चों, बुजुर्गों और मेहनत करने वाले लोगों के लिए अंडा लाभकारी है। चिकित्सकों का सुझाव है कि सीमित मात्रा में नियमित रूप से अंडे का सेवन स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद है।



क्‍या बोले दुकानदार?



ठंड शुरू होते ही ग्राहकों की संख्या अचानक बढ़ गई है। पहले रोज पांच-छह पेटी अंडे बिकते थे, अब 10 पेटी तक की मांग हो रही है। बाहर से सप्लाई उतनी नहीं मिल पा रही, जितनी जरूरत है। इसी कारण दाम तेजी से बढ़ गए हैं। थोक मंडियों से ही महंगे दाम पर अंडे मिल रहे हैं, जिससे खुदरा में कीमत बढ़ाना मजबूरी बन गई है।- मो. इमरान, अंडा व्यापारी



