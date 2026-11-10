दिल्ली से बनारस जा रही लग्जरी बस और टैंकर में आमने-सामने भीषण टक्कर, चालक समेत चार यात्री घायल

जागरण संवाददाता, कौशांबी। दिल्ली से बनारस जा रही लग्जरी बस कौशांबी में नेशनल हाईवे पर टैंकर से आमने-सामने टकरा गई। मंगलवार सुबह हुई दुर्घटना में बस चालक समेत चार यात्री घायल हो गए। चीख-पुकार मची तो राहगीरों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। बस यात्रियों ने बताया कि ओवरटेक के प्रयास में हादसा हुआ।

सैनी कोतवाली क्षेत्र में हुई दुर्घटना सैनी कोतवाली क्षेत्र में गुरुकुल स्कूल के निकट सुबह करीब 6 बजे दिल्ली से बनारस जा रही लग्जरी बस और टैंकर में आमने सामने भीषण भिड़ंत हो गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि बस का अगला हिस्सा बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। बस की सवारियों के मुताबिक डंपर से साइड लेने के चक्कर में टक्कर हुई।

कानपुर निवासी है घायल बस चालक हादसे में बस चालक रामकुमार पुत्र राम जमाल निवासी कानपुर देहात, मुन्नी देवी पत्नी शिवशंकर निवासी बनारस, सुसीला देवी पत्नी राकेश कुमार निवासी बनारस और एक अन्य यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए। बस चालक का दाहिना पैर टूट गया। सूचना पर फोर्स के साथ पहुंचे सीओ सत्येंद्र तिवारी और सैनी इंस्पेक्टर वीर प्रताप सिंह ने सभी घायलों को तत्काल एम्बुलेंस से सिराथू सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया। वहीं अन्य यात्रियों को गंतव्य की ओर रवाना करने के लिए बस स्टैंड सैनी भेजा गया।