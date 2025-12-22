Language
    कौशांबी में NHAI की भूमि पर गरजा बुलडोजर, अतिक्रमण से हटने से मची रखलबली

    By Arvind Kumar Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Mon, 22 Dec 2025 09:32 PM (IST)

    एनएचएआई की भूमि से हटाया गया अतिक्रमण।

    संवाद सूत्र, सिराथू। कानपुर-प्रयागराज नेशनल हाईवे की अधिग्रहित भूमि पर किए गए अतिक्रमण को सोमवार को राजस्व, पुलिस और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) की संयुक्त टीम ने हटवाया।इससे लोगों में खलबली मची रही।
    नायब तहसीलदार अतुल कुमार वर्मा के नेतृत्व में टीम बैकहो लोडर (जेसीबी) लेकर पहुंची तो अतिक्रमण करने वालों में खलबली मच गई।

    भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अधिकारी अतुल कुमार यादव ने बताया कि प्रयागराज-कानपुर सर्विस लेन की तरफ अधिग्रहित भूमि पर मुआवजा लेने के बाद भी कुछ लोगों द्वारा अतिक्रमण नहीं हटाया जा रहा था। जिसको लेकर पूर्व में नोटिस जारी की गई थी।

    अतिक्रमण न हटाने के कारण दो बैकहो लोडर लगाकर कार्रवाई की गई। करीब 30 व्यक्तियों द्वारा किए गए अतिक्रमण को हटवाया गया। अतिक्रमण होने की वजह से सर्विस लेन पर जलभराव बना रहता था, जिसकी वजह से राहगीरों को परेशानी उठानी पड़ती थी।

    अब अतिक्रमण हटाने के साथ ही जलभराव की समस्या का निराकरण करा दिया जाएगा। वहीं, नायब तहसीलदार ने बताया कि हाईवे के चौड़ीकरण और सार्वजनिक रास्ते को बाधा मुक्त करने के उद्देश्य से एनएचएआई की टीम और राजस्व विभाग के अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर भूमि की पैमाइश की थी।

    कई बार नोटिस दिए जाने के बावजूद अतिक्रमण नहीं हटाया गया था, जिसके चलते यह कार्रवाई की गई। जल्द ही टीम द्वारा कानपुर प्रयागराज लेन पर अधिग्रहित भूमि को भी अतिक्रमण मुक्त कराया जाएगा। इस मौके पर एनएचएआइ अधिकारी अजीत सिंह, लेखपाल अचल कुशवाहा, सैनी थाना प्रभारी धर्मेंद्र सिंह आदि मौजूद रहे।