हरियाणा पुलिस ने कौशांबी से भाजयुमो नेता को किया गिरफ्तार, ये हरकत पड़ी भारी

जागरण संवाददाता कौशांबी। हरियाणा के अमन में जहर घोलने की साजिश के आरोप में भाजयुमो नेता शौर्य मिश्र को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। शौर्य के खिलाफ हरियाणा के गुरुग्राम थाने में आईटी एक्ट सहित कई गंभीर मामलों में मुकदमे दर्ज है। चारवा खुर्द निवासी शौर्य मिश्रा भाजयुमो नेता है।

सोमवार दोपहर हरियाणा के गुरुग्राम थाने से आए सब इंस्पेक्टर ने सीओ चायल अभिषेक सिंह से मुलाकात कर शौर्य के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज होने की जानकारी दी। बताया कि शौर्य मिश्रा ने अपनी आइडी से इंटरनेट मीडिया में तमाम आपत्तिजनक पोस्ट डाली थी, जिसकी वजह से हरियाणा का सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ने लगा था।