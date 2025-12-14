Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    कौशांबी में सड़क किनारे खड़े ट्रैक्टर से टकराई बाइक, हादसे में 3 युवकों की मौत, एक की हालत गंभीर

    By Shiv Govind Mishraa Edited By: Shiv Govind Mishraa
    Updated: Sun, 14 Dec 2025 11:22 PM (IST)

    रविवार रात एक बाइक पर सवार चार युवक सड़क किनारे खड़े ट्रैक्टर से टकरा गए, जिससे तीन युवकों की मौके पर मौत हो गई, जबकि चौथा गंभीर हालत में प्रया ...और पढ़ें

    Hero Image

    जागरण संवाददाता, कौशांबी। एक ही बाइक से जा रहे चार युवक रविवार रात सड़क किनारे खड़े ट्रैक्टर से जा टकराए। इनमें से तीन की मौत हो गई, जबकि चौथे युवक को प्रयागराज स्थित एसआरएन अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। बताया गया कि गांव में ही एक निमंत्रण कार्यक्रम में शामिल होकर लौट रहे थे।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पश्चिमशरीरा क्षेत्र के बरैसा गांव निवासी 22 वर्षीय जितेंद्र पुत्र गोपी रैदास पढ़ाई के साथ किसानी के काम में पिता का हाथ बंटाता था। रविवार रात साढ़े आठ बजे वह पड़ोसी 29 वर्षीय श्रीचंद्र पुत्र प्रेमचंद व महेवाघाट के हिनौता निवासी 28 वर्षीय अनिल पुत्र राममूरत व एक अन्य के साथ मंझनपुर की ओर जा रहे थे। चारों एक ही बाइक पर सवार थे।

    धान लदे ट्रैक्टर से जा भिड़ी बाइक 

    बरैसा गांव के बाहर निकलते ही सड़क किनारे खड़े धान लदे ट्रैक्टर से इनकी तेज रफ्तार बाइक जा भिड़ी। दुर्घटना के बाद मौके पर पहुंचे लोगों ने आननफानन एबुलेंस से बाइक सवार चारों घायलों को मेडिकल कालेज भेजवाया। वहां डाक्टरों ने जितेंद्र, अनिल व एक अन्य को मृत घोषित कर दिया।

    जबकि, घायल श्रीचंद्र की हालत नाजुक देख प्रयागराज स्थित एसआरएन अस्पताल रेफर कर दिया। पुलिस ने परिवार वालों को सूचना दे दी। पश्चिमशरीरा थाना प्रभारी हरीश तिवारी ने बाइक सवार तीन दोस्तों की मृत्यु की पुष्टि की।

    सीओ कौशांबी जनेश्वर पांडेय का कहना था कि एक अन्य मृतक हिनौता गांव का ही बताया जा रहा है। वहां के ग्राम प्रधान को सूचना दी गई है। मृतकों की उम्र 22 से 30 वर्ष के बीच है। ट्रैक्टर को कब्जे में ले लिया गया है। अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है।